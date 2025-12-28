Открытие израильских ученых обещает прорыв в лечении бессонницы

Израильские ученые сделали прорывное открытие, которое может перевернуть подход к лечению целого ряда нейропсихиатрических расстройств. Исследователи обнаружили ключевую роль белка SIRT6 в регуляции метаболизма в мозге. Этот белок выступает в роли важнейшего «дирижера», от работы которого зависит развитие бессонницы, депрессии и возрастных нарушений памяти.

В центре внимания ученых оказалась аминокислота триптофан, поступающая с пищей. Она является сырьем для двух важнейших для мозга процессов. По первому, благоприятному пути, из нее синтезируются серотонин (гормон, влияющий на настроение и обучение) и мелатонин (регулятор сна и циркадных ритмов). Однако существует альтернативный, так называемый кинурениновый путь, в ходе которого из триптофана образуются нейротоксичные вещества.

Как выяснилось, белок SIRT6 управляет этим выбором, направляя триптофан в полезное русло. С возрастом и при некоторых патологических состояниях активность SIRT6 снижается, что ведет к преобладанию токсичного пути. Этот дисбаланс и лежит в основе многих проблем с когнитивными функциями, сном и эмоциональным состоянием.

Важнейшим выводом исследования является обратимость этого процесса. В серии экспериментов на клеточных культурах, плодовых мушках и мышах ученым удалось скорректировать работу связанных генов, уменьшив накопление вредных веществ в мозге и восстановив баланс. Это открывает путь для разработки принципиально новых препаратов, нацеленных на «ремонт» метаболических путей в мозге.

