От «снежной дымки» до отека дыхательных путей: чем жертвуют россиянки ради трендов

Трендовые видео с кипятком в соцсетях грозят отеком дыхательных путей. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач-терапевт Екатерина Сысоева.

Ранее в Сети появились видео, где россиянки получают серьезные ожоги из-за популярного зимнего тренда с кипятком. Девушки обрызгивают себя кипятком на морозе, надеясь получить эффектный кадр: по их задумке вода должна мгновенно испариться и превратиться в «снежную дымку». Врач Сысоева подчеркнула, что контакт кожи с кипятком даже на доли секунды приводит к термическому ожогу, поскольку температура воды значительно превышает порог термической устойчивости кожных покровов.

«В условиях мороза риск повреждений возрастает: происходит резкий температурный контраст, вызывающий спазм сосудов, нарушение микроциркуляции и углубление ожогового поражения тканей. Наиболее уязвимыми зонами являются лицо, шея и грудная клетка, где кожа тонкая и богата сосудистой сетью», — пояснила эксперт.

По ее словам, подобные эксперименты опасны не только ожогами.

«Возможны отек дыхательных путей при вдыхании горячего пара, обострение сердечно-сосудистых заболеваний, развитие холодового стресса и нарушение терморегуляции. В отдельных случаях резкий температурный перепад может спровоцировать обморок или сосудистые реакции», — предупредила врач.

При этом обливание водой в зимний период допустимо исключительно в рамках контролируемого закаливания, при использовании холодной, а не горячей воды, с постепенной адаптацией организма и под наблюдением специалистов, заверила эксперт.

«Использование кипятка категорически недопустимо и не имеет ничего общего с оздоровительными практиками. При появлении ожогов или ухудшении самочувствия необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью», — заключила Сысоева.

