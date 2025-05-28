«Отказ ФК «Химки» в лицензии имеет правовое основание»: юрист раскрыл шансы клуба сыграть в следующем сезоне РПЛ

Футбольный клуб «Химки» получил отказ в лицензии на новый сезон, сообщает телеграм-канал Mash. Апелляция решила отклонить жалобу ФК и оставить в силе решение комиссии РФС по лицензированию. Таким образом, клуб не сможет сыграть в следующем сезоне высшей лиги, несмотря на то, что набрал необходимое количество очков в чемпионате для сохранения прописки. Теперь у «Химок» есть несколько вариантов юридического решения проблемы, однако шансы на успех могут быть невысоки, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» эксперт юридической компании Право-Сити Степан Углов.

По словам юриста, решение РФС об отказе может вызывать вопросы с точки зрения справедливости, но оно имеет правовое основание.

«Следует понимать, что участие в чемпионате России регулируется не только спортивными результатами, но и соблюдением целого комплекса критериев, предусмотренных Правилами РФС по лицензированию футбольных клубов», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Он подчеркнул, что лицензия — это специальное разрешение, подтверждающее соответствие клуба ряду критериев.

«Эти критерии охватывают: спортивные требования, инфраструктурное обеспечение (стадион, тренировочные базы и прочее), кадрово-административное обеспечение, правовые обязательства, финансовое состояние и контроль финансовой стабильности, требования самой лиги», — добавил Углов.

Каждый из этих критериев имеет определенный разряд. Например, критерии разряда «А» и «D» являются обязательными, и их несоблюдение — прямое основание для отказа в лицензии, независимо от спортивных результатов клуба, отметил эксперт.

«Пока официально не раскрыта причина отказа, но возможными основаниями могут быть, например, наличие задолженностей перед игроками, тренерами, контрагентами, отсутствие или несоответствие инфраструктуры требованиям РПЛ, непредставление или недостоверность необходимых финансовых документов, а также проблемы в правовом статусе клуба или его регистрации», — продолжил юрист.

Если речь идет именно о несоблюдении критериев разряда «А» или «D», то РФС, по словам эксперта, не вправе выдать лицензию, даже если клуб остался в лиге по итогам сезона.

Фото: [ ФК «Химки» ]

«На данный момент клуб может обжаловать решение в Апелляционный комитет РФС — это первая инстанция, предусмотренная самими Правилами. В случае отказа Апелляционного комитета — обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в течение 10 календарных дней с момента получения решения. CAS рассматривает как процедурные, так и материальные аспекты дела, включая вопросы соблюдения принципа справедливости», — пояснил юрист.

Шансы на успех в данном случае зависят от характера нарушения, добавил Углов.

«Если нарушение было формальным, или клуб сможет доказать устранение недостатков либо необоснованность отказа — CAS может встать на сторону «Химок». Однако если речь идет о грубых нарушениях обязательных критериев — шансы крайне невысоки», — заключил юрист.

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