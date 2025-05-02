Отклонение от нормы: какая погода ожидается в Москве и Подмосковье в День Победы

Вторая половина майских праздников и День Победы в Москве и Московской области не будут по-летнему жаркими. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Согласно прогнозу, в дневные часы в столице и регионе ожидается от +11 до +17 градусов.

«К сожалению, местами температура может проседать до +8…+10 градусов. Это возможно в Волоколамском, Клинском, местами Чеховском и Шатурском районах. В основном, температура будет достаточно комфортная, хотя она еле-еле будет достигать нормальных значений, отставая на 1-2 градуса», — заявил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Ночью в праздничные дни температура воздуха будет находиться в пределах от +6 до +11 градусов. С 8 по 11 мая местами, возможно, будут образовываться очаги туманов. В основном это затронет южные и восточные районы Московской области.

«Кратко местами пройдет небольшой дождь ночью в субботу, 10 мая. Основные дожди будут накрывать юго-восточный сектор Московской области. Больше всего достанется Егорьевску и Шатуре», — продолжил Ильин.

В дневные часы 8 мая без осадков, а 9 мая намечаются дожди умеренного характера. Атмосферный фронт пройдет в течение дня.

«С утра без осадков, а с полудня и во второй половине дня стоит ждать приличных дождей. Однако однозначно утверждать, что в этот день будет дождь, пока сложно. Процессы неустойчивые, часто меняется не только скорость, но и направление погодных процессов. Есть вероятность дождя 9 мая, но точнее будет понятно за пару-тройку дней», — добавил синоптик.

Без существенных осадков пройдет суббота, 10 мая. Однако по области местами возможен кратковременный дождь.

«11 мая в Москве без осадков, по области отдельно будет проявлять себя дождевая туча, пройдет слабый кратковременный дождь», — заключил эксперт.

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