Отмена концертов, критика и запреты: психологи развенчали мифы о влиянии Ганвеста на молодежь

Творчество рэпера Ганвеста не повлияет на большую массу молодых людей. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила психолог Марианна Абравитова.

Ранее в СМИ сообщали, что концерты Ганвеста начали отменять в России. Выступление рэпера в Барнауле было отменено после обращений «Русской общины». Концерт, запланированный на 21 февраля, исключили из афиши в ответ на жалобы организации. Представители общины утверждали, что в текстах исполнителя содержится пропаганда наркотиков и «аморального поведения», и направили свои обращения в мэрию, МВД и прокуратуру. Сначала организаторы изменили возрастной рейтинг мероприятия, а затем приняли решение об отмене концерта.

Психолог Абравитова подчеркнула, что в любом молодом поколении заложен дух бунтарства.

«Каждая новая волна подрастающих людей хочет перевернуть этот мир и сделать все не так, как делали люди до них: их родители, дедушки, бабушки и вообще предыдущие поколения. Они чувствуют в себе определенные силы новизны. Их порывы устремляются вперед и вверх», — поделилась эксперт.

По ее словам, поэтому исполнители по типу Ганвеста зажигают молодое поколение и ведут за собой массы.

«Однако молодые поколения надо разделять на определенные отряды. То, что закладывается внутрисемейными ценностями или ценностями тех людей, которые воспитывают детей, тоже дает определенный вектор. Поэтому бояться за все поколение, что сейчас они все побегут употреблять наркотики, разговаривать на непонятном языке и делать себе татуировки на лице не стоит. Некая маргинальная часть молодого поколения может пойти за таким псевдолидером, но бояться полностью за все поколение не имеет никакого смысла», — заверила специалист.

В частности, рэпер сделал новомодной фразу «фо вотофо шнейе пепе», которая сразу же завирусилась в Сети. Однако контролировать творчество таких артистов все же стоит, считает эксперт.

«Если в его текстах действительно заложена пропаганда наркотиков, то реально нужно принимать какие-то меры. К примеру, просто не допускать в концертах песни с такой наклонностью. Если все творчество построено на подобной пропаганде, то такой исполнитель не должен и появляться на сцене», — отметила она.

При этом психолог считает, что полный запрет подобного приведет к тупику.

«Запретный плод сладок, подобный креатив, как и вода, найдет щель, где просочиться. Поэтому все запретить невозможно. При этом, если речь идет о ассоциальном поведении и пропаганде извращенного секса и наркотиков, то нужна дозированность, либо не вседозволенность. С другой стороны, все-таки творческие люди, на то они и творческие, чтобы выдавать такие идеи, которых нет у других. Я считаю, что все запрещать огульно — это вообще не выход. Не надо держать наше молодое поколение за стадо баранов, которое ни в чем не разбирается», — заключила Абравитова.

