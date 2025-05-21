Отмывается от негативных сценариев: психолог объяснила кардинальную смену внешности Анны Седоковой

Певица Анна Седокова кардинально изменила свою внешность. Артистка стала блондинкой, объяснив это в соцсетях тем, что «устала от темного» и «устала быть тяжелой». Подобные изменения показывают не только эстетические перемены в жизни Анны, но и глубинные, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Марианна Абравитова.

Эксперт отметила, что в архетипах людей имеется генетическая закладка, которая существует с начала рождения человечества — черное и белое сознательно и бессознательно трактуется как зло и добро.

«Конечно, смена образа на блондинку — это не только эстетические перемены, что ей просто надоело быть брюнеткой, но и глубинные. Ей хочется перед людьми и перед собой быть белой, невинной, ни в чем не обвиняемой, потому что белый — это ангельский цвет», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также эксперт обратила внимание на то, что даже в косметике певица перестала использовать яркие цвета, она свела это к минимуму.

Фото: [ соцсети ]

«Это невинность, даже инфантильность. Ребенок не может быть виноватым, он не может быть злым. И этот ангельский образ очень легкой, нежной, белой — это, конечно, отмывание от тех сценариев, которые к ней наглухо приросли, с которыми связан ее черный цвет и бессознательно, возможно, черная сущность ее натуры. Потому что в истории с Янисом Тиммой, конечно, есть доля ее вины, но я бы не стала ее на 100% обвинять, как это делают многие», — добавила Абравитова.

По словам психолога, пара нашла друг друга в этой драматической истории, и они жили, дергая друг друга за ниточки.

«Я не думаю, что он ее меньше дергал, чем она его. Здесь нельзя сказать, что ударение надо поставить на ней, что она такая ужасная и довела его. Конечно, это не так, но смена образа однозначно связана с глубинными корнями. Если углубляться в психоанализ, наблюдается тема выхода с темной стороны луны на свет и начало новой жизни», — подчеркнула эксперт.

Следует обратить внимание и на то, что Седокова хочет сменить репертуар и петь только счастливые песни, хотя изначально была ставка на трагедию, на подачу себя и самореализацию через драму, продолжила она.

«Сейчас она хочет выйти на свет и, в общем-то, я считаю, что это правильный шаг. Причем правильный как в медийном поле, то есть привлечение к себе внимания и поднятия градуса интереса к своей персоне, так и для себя с психотерапевтической точки зрения. Это некая самопсихотерапия, которая поможет развернуть внутреннее ощущение и состояние к лучшему для себя. Но чтобы такие тяжелые состояние не застаивались, все же лучше обратиться к специалисту», — отметила психолог.

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