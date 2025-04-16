«Отношения с этим ребенком не восстановятся»: названа причина одиночества Николая Баскова

Народный артист России Николай Басков после развода со своей единственной женой Светланой Шпигель в 2008 году все еще остается не только главным натуральным блондином страны, но и холостяком. Кроме того, единственный сын артиста, Бронислав, не желает общаться с отцом. В чем причина одиночества певца и почему его сын не желает общаться со звездным отцом, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова.

По словам эксперта, отсутствие общения Баскова с сыном связано с тем, что люди, которые воспитывали ребенка, создали образ артиста как негативный.

«Здесь, конечно, Николай ничего не изменит. Отношения с этим ребенком никогда не восстановятся, потому что мировоззрение в отношении отца вложено крайне негативное, и он раскрашен там только черными красками. Поэтому, к огромному сожалению, ничего хорошего не получится даже в будущем», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, продолжила она, артист в личной жизни вряд ли одинок так, как демонстрирует это на публике, потому что он действительно мужчина «нарасхват».

«И, кстати говоря, впереди его ждет брак, потому что такой человек, как Басков, является достаточно основательной и целостной личностью. Он все-таки придет к тому, что создаст брачный союз. Подобные люди во второй половине жизни все-таки простраивают семейные отношения, потому что эти ценности для них имеют большое значение, и он должен к этому прийти, а уж желающих выйти замуж за Баскова — огромное количество», — добавила Абравитова.

Но артист все же будет ориентироваться на такую же целостную личность, как он сам, добавила психолог. Он будет настроен на искренние отношения, на полное исключение каких-либо манипуляций со стороны женщины.

«Поэтому я уверена, что в его личной жизни и сейчас все очень даже неплохо, и простройка именно семейных отношений все же, скорее всего, его ожидает в силу его психологических характеристик. И, кстати говоря, несмотря на тот имидж, немножко веселящий, который он демонстрирует, он все же производит впечатление человека с высокими глубинными духовными ценностями, с правильной человеческой начинкой», — продолжила эксперт.

Также психолог подчеркнула, что все люди, которые как-либо взаимодействовали с Николаем по работе или личному вопросу, даже поверхностно, говорят о том, какой он хороший человек, с учетом его статуса.

«Очень многие звезды транслируют надменность или, скажем, возведение себя на Олимп, а у Баскова существуют и демократичность, и человечность, и с людьми он общается глаза в глаза, а не сверху вниз. Поэтому, конечно, я бы сказала, что с его стороны присутствует и мудрость, и философский взгляд на жизнь. И то, что он обладает этими правильными качествами, говорит о целостности человека и правильных ценностях. Поэтому он, конечно, не распыляется в своей личной жизни и придет к однозначному обретению своей второй половинки», — заключила Абравитова.

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