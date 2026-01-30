В Оренбургской области жители нескольких домов на улице Челюскинцев столкнулись с полным отключением тепла, вынужденно обогревая квартиры подручными средствами. При этом коммунальные счета продолжают приходить в полном объеме, что вызвало волну возмущения, пишет oren1.ru .

Одна из жительниц, доведенная до отчаяния, напрямую обратилась к губернатору области Евгению Солнцеву через социальные сети. В своем обращении, опубликованном на фоне официальных отчетов об успехах программы догазификации, женщина описала критическую ситуацию: тепла нет, а представители управляющей компании проводят замеры температуры уже после того, как жильцы самостоятельно прогрели помещения электрообогревателями. По ее словам, это делает проверки необъективными.

В Государственной жилищной инспекции Оренбургской области прокомментировали ситуацию, напомнив о нормативах. Там пояснили, что температура в жилых комнатах должна быть не ниже +18 °C, а в угловых — +20 °C. При несоответствии показателям жильцы имеют право требовать от управляющей компании составления официального акта. Этот документ станет основанием для последующего обращения в контролирующие органы для перерасчета платежей.

Ранее сообщалось, что волгоградцам выслали астрономические квитанции за тепло.