Отправят в психбольницу: стала известна судьба женщины из Тюмени, радостно перечислявшей плюсы гибели мужа на СВО

Женщина из Тюмени поделилась в социальных сетях своими планами по отправке супруга на СВО. Анастасия радостно перечисляла, какие суммы получит, какие льготы ожидают детей, а также отметила, что в случае его гибели получит дополнительную выплату и поедет на моря. Монолог вызвал критику в Сети, а женщину теперь разыскивает полиция. Подробнее о произошедшем — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Лечилась от зависимости

Позже автор видео заявила, что ставший популярным фрагмент на самом деле обрезан, а она говорила вовсе не про своего мужа. По словам Анастасии, она пародировала завистников ее семьи, которые обсуждают ее за спиной. Однако соседка рассказала, что сама Анастасия боится возвращения мужа из тюрьмы, в связи с чем хочет подать на развод, а новый избранник женщины планирует участвовать в СВО.

Известно, что ранее Анастасия проходила лечение в реабилитационном центре для наркозависимых, а теперь проводит прямые эфиры в социальных сетях, где с использованием нецензурной лексики рассказывает о своей жизни. У нее трое детей, работает женщина продавцом в магазине.

Необходима помощь психиатра

Могут ли привлечь «предприимчивую» жительницу Тюмени к ответственности и какое наказание ей грозит, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.

«К сожалению, жизнь проявляет все самые как хорошие, так и плохие качества людей и, в частности, цинизм, с которым идет рассуждение, вызывает негодование, недоумение и злость. Несмотря на то, что, с ее слов, она якобы пересказывает текст, сейчас органами правопорядка проводится проверка и устанавливается личность», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Екатерина Дятловская ]

По первичной информации, Анастасия уже проходила лечение от наркозависимости, поэтому после установления личности, ей придется проходит психиатрическую экспертизу.

«Возможно, будет стоять вопрос об адекватности ее поведения и принудительном лечении. Поэтому в данной ситуации я полагаюсь на органы дознания, а если подтвердится факт того, что это фактически либо пересказ, либо вольное рассуждение, если дело дойдет до суда, то суд определит степень вины и вид наказания, но у меня почему-то больше складывается мнение, что здесь необходима помощь психиатра», — заключил юрист.

Квартира за смерть мужа

Ранее другой скандал разразился в связи с выплатами семьям участников спецоперации. Риелтор из Томска Марина Орлова была приговорена к 80 часам обязательных работ после видео, в котором она советовала женщинам выходить замуж за бойцов СВО, чтобы приобрести квартиру на «гробовые» деньги, которые достаются вдове после смерти бойца.

Согласно «схеме» Орловой, женщины должны ждать смерти мужа на СВО, а на полученные 8 млн рублей приобрести квартиру. Риелтор также объясняла свои слова тем, что как раз высмеивала женщин, которые так делают.

Ранее стало известно, как период охлаждения по кредитам повлияет на жизнь россиян.