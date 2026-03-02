Оттепель до +3 градусов и мокрый снег: прогноз погоды в Москве и Подмосковье на начало марта

Потепление до +3 градусов ожидается в Москве и области на неделе с 3 по 6 марта. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Прогноз погоды

Как заявил эксперт, во вторник, 3 марта, ожидается облачная погода с небольшими осадками, преимущественно мокрый снег.

«Температура ночью в Москве -1…+1 градусов, по области -4…+1 градусов, днем в Москве 0…+2 градусов, по области -13…+2 градусов. Ветер северный от 6 до 11 метров в секунду. Также ожидается гололедица», — рассказал синоптик.

В среду, 4 марта, в столице ожидается облачная погода, местами небольшой снег.

«Температура ночью -5…-3 градусов, днем +1…+3 градусов. Ветер будет дуть западный от 3 до 8 метров в секунду. Гололедица. В Подмосковье температура ночью -7…-2 градусов, днем -2…+3 градусов», — сказал он.

В четверг, 5 марта, жителей столичного региона ожидает мокрый снег.

«Температура ночью -2…0 градусов, днем 0…+2 градусов. Ветер будет дуть западный от 5 до 10 метров в секунду, гололедица. В Московской области температура ночью составит от -5 до 0 градусов мороза, днем -3…+2 градуса», — прогнозирует синоптик.

В пятницу, 6 марта, в Москве и области временами пройдет снег, температура ночью составит от -7 до -2 градусов мороза, днем — от -3 до +2 градусов. Ветер будет дуть северный от 2 до 7 метров в секунду.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Роман Малышенко ]

Атмосферное давление

В течение недели атмосферное давление будет преимущественно ниже нормы. Во вторник — 748 мм ртутного столба. В среду — 743 мм ртутного столба. В четверг и пятницу показатели — 743 и 750 мм ртутного столба.

Люди, страдающие гипотонией, особенно восприимчивы к изменениям атмосферного давления. Снижение давления может вызывать у них целый ряд неприятных симптомов: головные боли, ощущение давления в висках, снижение концентрации и повышенную утомляемость. Помимо этого, у лиц с хроническими болевыми синдромами, в частности, с болями в суставах, может отмечаться усиление болевых ощущений.

Также снижение атмосферного давления, зачастую сопровождающееся повышением влажности воздуха, оказывает негативное воздействие на пациентов с заболеваниями дыхательной системы, в особенности на больных бронхиальной астмой. У них это может спровоцировать отек слизистых оболочек дыхательных путей, что затрудняет дыхание и может привести к обострению заболевания, предупреждают врачи.

