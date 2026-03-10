Прием препаратов типа «Оземпик» грозит тошнотой и запорами. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила врач-эндокринолог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения МО Татьяна Губина.

Ранее в СМИ сообщали, что «Оземпик» может наносить вред костям. Как напомнила врач Губина, препараты на основе агонистов рецепторов GLP-1, к которым относится семаглутид («Оземпик»), разрабатывались для лечения сахарного диабета второго типа и контроля массы тела.

«Следует понимать, что их действие связано с влиянием на углеводный обмен, аппетит и скорость опорожнения желудка. Однако ряд исследований указывает на возможную связь между длительным приемом таких препаратов и изменениями костного обмена», — пояснила эксперт.

По ее словам, это может быть обусловлено несколькими факторами: быстрым снижением массы тела, изменением гормональной регуляции и потенциальным влиянием на процессы ремоделирования костной ткани.

«При выраженном дефиците массы тела и недостаточном поступлении кальция и витамина D теоретически может возрастать риск снижения минеральной плотности костей. Помимо костной системы, среди известных побочных эффектов препаратов GLP-1 чаще всего отмечаются нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта — тошнота, запоры, боли в животе. Важно понимать, что такие препараты должны назначаться строго по медицинским показаниям», — заключила Губина.

