Овощи-убийцы: чем опасен избыток нитратов, и как выявить его «на глаз»

Избыток нитратов в фруктах и овощах может привести к тканевой гипоксии. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Юлия Сластен. Эксперт объяснила, как обезопасить себя от «ядовитой бомбы», покупая продукты в магазине.

Нитраты — соли азотной кислоты, которые в допустимых концентрациях присутствуют в овощах и фруктах. Однако их значительное превышение способно привести к серьезным нарушениям, объяснила Сластен.

«В организме нитраты частично превращаются в нитриты — вещества, которые окисляют гемоглобин и нарушают его способность переносить кислород. В результате развивается тканевая гипоксия, которая особенно опасна для детей, пожилых людей, беременных женщин и пациентов с заболеваниями сердца и легких. Клинически это может проявляться тошнотой, рвотой, головокружением, слабостью, синюшностью кожи, а в тяжелых случаях — потерей сознания и угрозой жизни», — подчеркнула врач.

По ее словам, определить избыток нитратов «на глаз» практически невозможно. К косвенным признакам можно отнести неестественно крупный размер плодов, водянистую структуру или отсутствие выраженного вкуса.

«Но это не имеет диагностической точности. Единственный достоверный способ — лабораторное исследование или использование сертифицированных нитрат-тестеров», — добавила эксперт.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, врач посоветовала покупать овощи и фрукты только у проверенных поставщиков, избегать продукции с сомнительной маркировкой, тщательно мыть плоды, при возможности очищать кожуру и не употреблять овощи, происхождение которых вызывает сомнения.

