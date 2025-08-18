Парад планет 19 августа — как повлияет на нашу жизнь: стоит готовиться к худшему

В ночь на 19 августа над Москвой можно будет увидеть редкое явление — Парад планет. Меркурий, Венера, Юпитер и Луна выстроятся в один ряд. Но красота этого события лишь — одна сторона медали, сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» астролог Майя Королева.

По ее словам, прежде всего, следует ожидать усиления эмоционального фона.

«Венера — планета любви и красоты, в сочетании с Луной, управляющей нашими эмоциями, может спровоцировать всплеск чувств — как положительных, так и отрицательных. Возможны конфликты на пустом месте, обострение старых обид и недоразумений», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В то же время, продолжила она, это благоприятное время для романтических встреч и признаний.

«Меркурий, отвечающий за коммуникации, в этом параде может принести путаницу и недопонимание. Будьте внимательны к поступающей информации, перепроверяйте факты и не доверяйте слухам. Возможны задержки в делах, сбои в работе техники и трудности в общении с окружающими», — добавила Королева.

Юпитер — планета удачи и расширения, может усилить как позитивные, так и негативные тенденции.

«Важно сохранять чувство меры и не переоценивать свои силы. Остерегайтесь авантюр и рискованных предприятий. В целом, парад планет — это период повышенной чувствительности и нестабильности. Стоит быть спокойнее, избегать конфликтов, быть внимательными к своим эмоциям и не принимать поспешных решений. Это время для самоанализа, пересмотра ценностей и планирования будущего», — заключила астролог.

Ранее выяснилось, чем новый мессенджер Max может быть опасен для вашего телефона.