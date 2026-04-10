Пока говорить о том, что пасхальное перемирие в зоне СВО перерастет в долгий режим прекращения огня, преждевременно: этому не заинтересованы способствовать ведущие страны Евросоюза и Великобритания, на которые опирается киевский режим. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в ходе специальной военной операции на Украине. Оно продлится с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года. Позднее на перемирие согласилась и украинская сторона.

По словам Мезюхо, определенные сигналы на продление режима прекращения огня Киеву может подать и Вашингтон.

«Я не исключаю того, что администрация президента США Дональда Трампа в лице своих спецпредставителей будет намекать киевскому режиму на необходимость продления фактического режима ceasefire. Но, на мой взгляд, Соединенные Штаты сделают все возможное для того, чтобы подобное перемирие не продлилось долго», — отметил политолог.

Эксперт напомнил, что в вопросе соблюдения договоренностей Киев уже не раз демонстрировал ненадежность.

«Для начала стоит дожить до Пасхи и до соблюдения украинской стороной взятых на себя обязательств. На словах они согласились, но на деле ситуация может быть совершенно иной. Киев всегда нарушал перемирия — и до начала специальной военной операции, в рамках минского процесса, и после ее начала», — подчеркнул Мезюхо.

При этом, по его оценке, у украинской стороны все же есть свой интерес в сохранении хотя бы краткосрочной паузы.

«Мне кажется, текущая инициатива нашего президента может быть и претворена в жизнь, потому что в каком-то смысле и киевский режим заинтересован в определенной передышке. Она может наступить исключительно при соблюдении этого пасхального перемирия. Очевидно, что, если Киев его будет нарушать, Российская Федерация будет отвечать — и отвечать симметрично», — резюмировал политолог.

Ранее сообщалось, что ЕС пересматривает стратегию в отношении Украины из-за Ирана.