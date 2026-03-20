Пасхальные кролики на столе: священник рассказал, когда «западный» декор становится грехом

Пасхальные кролики и другой «западный» декор сам по себе не делает празднование неправильным, но может легко заслонить главный смысл Пасхи — Воскресение Христово. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил священник Русской православной церкви Илья Савастьянов.

По его словам, проблема начинается там, где внешняя картинка подменяет содержание.

«Прямого вреда от использования этих символов нет. Основная проблема в том, что люди скрывают за внешней эстетикой сам смысл праздника. Про Христа даже стараются не думать, и тогда внешнее заменяет внутреннее — в этом и трагедия», — отметил Савастьянов.

Священник подчеркнул, что о подлинности веры судят не по игрушкам на столе, а по делам человека.

«Если человек был на Литургии, причастился, воздал честь Воскресшему Христу, то все остальное для него второстепенно. А когда главное в празднике — красиво украсить стол и выложить фото, мы имеем глубокую духовную трагедию», — акцентировал отец Илья.

Он добавил, что никакой декор сам по себе не передаст сути Пасхи. Только внутренняя жизнь с Христом и честный разговор об этом с детьми, с правильно расставленными приоритетами, делают празднование по‑настоящему христианским.

