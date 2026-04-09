Пасхальный месседж из Баку: Алиев поздравил христиан и назвал толерантность главным богатством нации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился с поздравлением к православной христианской общине страны по случаю светлого праздника Пасхи. В своем послании глава государства отметил, что многовековая атмосфера толерантности и взаимного уважения, сложившаяся в республике, служит фундаментом для образцовых отношений между представителями различных народов, вероисповеданий и убеждений.

Алиев подчеркнул, что этнокультурное многообразие, национально-духовные ценности и исторически укоренившиеся традиции мультикультурализма рассматриваются в Азербайджане как уникальное достояние. По его словам, соблюдение демократических правовых принципов в стране позволяет каждому гражданину, независимо от языка, религии и национальной принадлежности, в полной мере проявлять себя, сохраняя при этом собственную идентичность, традиции и культуру.

Отдельно президент выразил удовлетворение активным участием христианской общины в общественно-политической и социально-культурной жизни Азербайджана. Он отметил, что представители общины вносят достойный вклад во всестороннее развитие страны. Пасха в 2026 году, напомним, отмечается 12 апреля.

