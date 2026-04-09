Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день воспоминания Тайной вечери выступил с проповедью в Храме Христа Спасителя, в которой строго высказался о недопустимости редкого причащения для православных христиан. Предстоятель Русской православной церкви заявил, что верующие должны подходить к Святым Христовым Тайнам не реже одного раза в неделю, а тем, кто делает это эпизодически, следует испытывать угрызения совести и приносить покаяние, передает портал « Политсовет⁠ ».

По словам патриарха, идеальным для каждого православного является еженедельное посещение воскресной литургии, сопровождающееся принятием причастия. Тем же, кто способен делать это чаще, он посоветовал не ограничиваться установленным минимумом. Особо резко глава РПЦ отозвался о тех, кто приступает к таинству лишь изредка, сравнив их отношение с формализмом «революционеров-безбожников», которые когда-то приходили в храм исключительно для соблюдения внешних приличий.

Патриарх подчеркнул, что в нынешние времена люди не ищут в причастии корыстных мотивов, однако многие не осознают прямой связи между регулярным посещением богослужений и необходимостью участвовать в Евхаристии.

Заявление предстоятеля прозвучало на фоне статистических данных, согласно которым лишь 3% россиян причащаются чаще одного раза в месяц, а более половины граждан, идентифицирующих себя как православные, не делают этого практически никогда.

