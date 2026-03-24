Пассажирка из Санкт-Петербурга сутки добиралась на операцию в Махачкалу: самолет сел во Владикавказе

Пассажирка рейса, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург — Махачкала, больше суток добиралась до пункта назначения. Однако ей так и не удалось приземлиться в Дагестане — самолет совершил посадку во Владикавказе. Рискуя опоздать на операцию, девушка пересела на такси. Подробностями она поделилась с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В ночь с 22 на 23 марта Пулково были введены ограничения из-за атаки БПЛА. В авиагавани было задержано более 80 рейсов, отменено 62, на запасные аэродромы ушло почти 50 бортов. Собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня» должна была вылететь вечером 22 марта в 23:25, однако рейс переносили, и вылет произошел лишь днем 23 марта.

«Мы должны были приземлиться в 19:50, но именно наш самолет не смог этого сделать, хотя уже был близок к земле. В итоге судно развернули и высадили во Владикавказе. Сказали, что будет дозаправка, а после либо нас отправят в Махачкалу, либо отправят в город трансфером наземным путем», — поделилась она.

По ее словам, после приземления во Владикавказе пассажиры сидели в самолете около часа, однако вылет так и не произошел, рейс продолжали переносить.

«Сказали, взять чемоданы и ждать. Но ждать возможности у меня не было, потому что у меня сегодня в Махачкале операция. Я не стала рисковать, вероятность, что мы не взлетим в 2:15 ночью была высока», — заявила пассажирка.

По этой причине ей пришлось добираться до Махачкалы из Владикавказа своим ходом на такси, вылет для оставшихся в аэропорту пассажиров произошел в 07:30 утра.

«Первый раз попала в такую ситуацию, учитывая, что у меня была действительно важная причина успеть в Махачкалу, покупала билет заранее. Не хотелось день в день заселяться в больницу, не спав двое суток. Нас не кормили в аэропорту Санкт-Петербурга, в самолете тоже не кормили, предложили еду только во Владикавказе и обеспечили жильем тех, кто остался. И таких людей, как я, было немало, нас с вечера воскресенья мурыжили переносами рейса и никакой информации не давали», — рассказала она.

