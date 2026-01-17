Патриарх Кирилл почтил память митрополита Лазаря, три десятилетия управлявшего епархией в Крыму

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл официально выразил скорбь в связи со смертью одного из старейших иерархов Русской Православной Церкви — митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря (Швеца). Текст патриаршего соболезнования был распространен для архипастырей, духовенства и мирян полуострова.

«С печалью узнал о кончине митрополита Лазаря (Швеца)», — такими словами начинается обращение Предстоятеля.

В своем послании Патриарх Кирилл особо отметил многолетнее и плодотворное служение почившего владыки. Митрополит Лазарь более тридцати лет возглавлял Симферопольскую епархию, и этот период стал временем активного возрождения церковной жизни в регионе. Под его руководством велось масштабное восстановление и строительство храмов, развивалось духовное образование и нравственное воспитание паствы.

Завершая послание, Патриарх произнес слова молитвенного напутствия: «Господь да примет с любовью душу новопреставленного своего служителя — митрополита Лазаря, простив ему всякое согрешение вольное и невольное». Эта кончина стала значительной утратой для всей полноты Русской Православной Церкви, особенно для верующих Крыма, потерявших своего многолетнего духовного лидера.

