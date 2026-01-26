Правительство России утвердило план масштабного обновления Правил дорожного движения (ПДД) к 2029 году. Минтрансу, Росавтодору и МВД поручено разработать новую редакцию документа, которая впервые введет полноценные нормы для работы электронных дорожных знаков и табло переменной информации.

Согласно нововведению, цифровые указатели, меняющие свои показания в зависимости от дорожной обстановки, получат равный юридический статус с традиционными знаками. Сейчас, если на табло указано ограничение 60 км/ч, а стационарный знак разрешает 90 км/ч, водители зачастую игнорируют электронный сигнал, так как он носит рекомендательный характер. После внесения изменений соблюдение предписаний таких знаков станет обязательным. Их игнорирование будет классифицироваться как нарушение ПДД, за которым последует административный штраф.

Еще одним ключевым изменением станет официальное закрепление в правилах минимальной дистанции между большегрузными автомобилями при движении на двухполосных трассах. Эта мера призвана снизить количество рискованных обгонов и повысить общую безопасность на дорогах.

Ранее сообщалось, что новые правила изменят доступ к рулю в 2026 году.