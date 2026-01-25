«Врачи сдают водителей инспекторам ГИБДД»: аннулировать права в 2026 году начнут заочно из-за болезней

С 2026 года в России начнется полноценное применение обновленных правил, определяющих, кому нельзя находиться за рулем по состоянию здоровья. Речь идет не только о традиционных противопоказаниях, но и о новых диагнозах, которые могут стать препятствием для получения водительского удостоверения. В частности, в перечень официально внесены расстройства аутистического спектра и тяжелые формы дальтонизма, пишет samara.aif.ru.

Однако главным изменением станет не сам список болезней, а механизм контроля за их наличием у водителей. Уже с 1 марта 2027 года в силу вступит система автоматического обмена данными между медицинскими учреждениями и ГИБДД. Это означает, что при выявлении у гражданина заболевания из утвержденного перечня, информация будет направлена в ведомство напрямую, что повлечет за собой автоматическое аннулирование водительских прав. Процедура будет происходить без судебного разбирательства, основываясь исключительно на медицинских показаниях.

Специалисты поясняют, что нововведения направлены на повышение безопасности дорожного движения. Например, дальтонизм, ранее часто игнорировавшийся, может приводить к неправильному распознаванию сигналов светофора и дорожных знаков. А расстройства аутистического спектра в некоторых случаях связаны с трудностями в быстром переключении внимания и оценке сложной, динамичной дорожной обстановки.

Эксперты советуют водителям более ответственно подходить к прохождению медицинских комиссий и своевременно реагировать на изменения в собственном здоровье. Система автоматического аннулирования прав создана для оперативного отстранения от управления транспортными средствами лиц, чье состояние представляет потенциальную опасность для других участников движения. При этом если противопоказания носят временный характер и будут устранены, права можно будет восстановить после повторного прохождения медицинского освидетельствования.

Ранее сообщалось, что в Индии произошла вспышка неизлечимого вируса с потенциалом эпидемии.