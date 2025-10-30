Пекин победил Вашингтон: что ждет Москву после встречи Си Цзиньпина и Трампа

Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином они обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине и торговых пошлин. Политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, можно ли назвать встречу успешной, и что ожидает российско-китайские отношения после нее.

Как напомнил эксперт, американский лидер долгое время говорил об этой встрече, считая ее достаточно важной в борьбе против РФ.

«Судя по той ограниченной информации, которую мы имеем на текущий момент, и по тем сигналам, которые мы можем наблюдать, грандиозного успеха у Дональда Трампа не случилось. Он так долго и много говорил о своих возможных контактах с председателем КНР. Он так много времени уделил теме санкционного противостояния с РФ и включения в этот процесс Китая, что сейчас можно сделать промежуточный вывод о том, что Китай на переговорах с лидером США отстоял свое видение геополитических процессов и свой суверенитет», — пояснил эксперт.

Об этом говорит и отсутствие общей пресс-конференции после встречи двух лидеров, отметил специалист. И проблема американцев в том, что именно они были заинтересованы во встрече с китайской делегацией. Проходимые ранее в рамках АСЕАН встречи проходили для Трампа иначе, более любезно.

«По итогам встречи с Дональдом Трампом Си Цзиньпин вряд ли откажется от полной закупки российских нефтепродуктов, потому что это невыгодно для КНР. Пекин прекрасно понимает, что в текущей геополитической реальности стратегическое партнерство России и КНР создает некий баланс сил», — выразил мнение политолог.

В случае отказа от такого партнерства китайские власти укрепят позиции США, заверил эксперт. Это, в свою очередь, ударит по экономике Китая.

«Сегодня Китай будет искать возможности для обхода санкционных ограничений. И то, что частично китайские компании будут соблюдать санкции, это очевидно, потому что завязки китайской экономики с экономикой США колоссальны. Это большие риски, но вместе с тем, я думаю, что выгода от энергетического сотрудничества с РФ также очевидна. Китай не будет делать препятствий для того, чтобы российское правительство организовало пути по обходу санкционных ограничений», — заключил Мезюхо.

