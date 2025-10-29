«Сармат» развяжет Трампу язык: жесткий ответ Путина заставит США вернуться за стол переговоров

Межконтинентальная ракета «Сармат» вскоре будет принята на боевое дежурство, сообщил президент РФ Владимир Путин в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка Минобороны РФ. Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, как наличие такого вооружения у РФ повлияет на позицию США по поставке дальнобойного оружия на Украину.

Американцам не по силам

Как подчеркнул специалист, ответом на американские «Томагавки» стала ракета «Буревестник».

«Трамп сказал, что обучение личного состава по применению “Томагавков” занимает от шести месяцев до года, поэтому сейчас поставлять бесполезно. Нет людей, которые умеют ими пользоваться, а поставлять вместе с американскими военнослужащими, это по сути создавать casus belli ["случай для войны"], который приведет к конфликту с Россией», — пояснил эксперт.

По этой причине американский лидер Дональд Трамп «вежливо» отказал украинцам, отметил специалист. Также американцы понимают, что ракеты «Сармат» в первую очередь несут угрозу их государству.

«Поколение ракет, которые известны в США как “Сатана” — РС-36 “Воевода”. Эти ракеты имеют выдающиеся характеристики. “Сармат” проходит разгонный участок намного быстрее, чем ракеты предыдущего поколения. Он несет разделяющуюся головную часть, способен преодолевать не только современную, но и перспективную противоракетную оборону. Ну и самое главное достоинство ракеты “Сармат” — то, что она может практически доставлять боевую часть с любого направления земного шара. То есть, она может пролететь через Южный полюс, выйти над Южной Америкой и затем непосредственно уже со стороны Мексики заходить на территорию США. Там у американцев нет не только противоракетной, но даже противовоздушной обороны. Поэтому ракета очень мощная, серьезная и перспективная», — выразил мнение специалист.

Фото: [ сommons.wikimedia/The White House ]

Кроме того, она способна нести гиперзвуковой блок «Авангард», скорость которого достигает 27 махов. Его на данный момент не может уничтожить ни одна из систем противоракетной обороны мира, заявил эксперт.

«Это серьезный задел для американцев, чтобы все-таки садиться за стол переговоров и договариваться не о гонке вооружения», — заключил Кнутов.

Оружие нового поколения

К концу 2000‑х встал вопрос о замене устаревших Р-36М «Воевода» на новый межконтинентальный ракетный комплекс пятого поколения и о снижении зависимости от украинского ВПК — КБ «Южное» тогда находилось в Днепропетровске. Разработка комплекса РС‑28 «Сармат» началась в 2011 году в Государственном ракетном центре им. академика В.П. Макеева (в составе «Роскосмоса»). С 2013 года создание двигателей (ПДУ‑99) вели специалисты НПО «Энергомаш», а серийное производство поручили ПАО «Протон‑ПМ».

Огневые испытания двигателей прошли успешно в августе 2016 года; первые бросковые испытания ракеты на космодроме Плесецк проводились в декабре 2017-го и марте 2018‑го. Конструкция комплекса включает шахтную пусковую установку и трехступенчатую межконтинентальную баллистическую ракету пятого поколения с разделяющейся в полете боевой частью и индивидуально наводимыми боеголовками.

По тактико‑техническим характеристикам длина ракеты составляет 35,5 м, диаметр — 3 м, стартовая масса — 208,1 т, а полезная нагрузка — до 10 т; максимальная дальность полета оценивается в 18 тыс. км.

Ранее стало известно, что Польша перехватила российский Ил-20 над Балтикой.