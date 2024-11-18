Эксперт Проданова рассказала про начисление двух пенсий перед Новым годом

Профессор РЭУ имени Плеханова Наталья Проданова в беседе с сайтом aif.ru рассказала, что некоторые пенсионеры перед Новым годом получат сразу две пенсионные выплаты.

По словам эксперта, выплаты пенсионеры получат дважды до наступления Нового года. Однако это коснется лишь тех граждан, кто обычно забирает выплаты в первых числах каждого месяца. Проданова отметила, что таких большинство. Назначат материальные начисления в начале и в конце декабря.

Также эксперт напомнила про индексацию пенсий на 7,3%. То есть, уже с начала 2025 года жители будут получать повышенные выплаты.

«Например, если ваша пенсия составляет 27 000 руб., то совокупный доход за декабрь 2024 будет равен 27 000+27 000*1,073 = 55 971 руб. И это, конечно, хорошо, но не стоит забывать, что в данной выплате заложена январская пенсия, а значит, следующие денежные поступления будут только в первых числах февраля. Будьте рациональны в тратах, чтобы не остаться в январе на мели», — отметила эксперт.

Напомним, что в следующем году в России вырастет материнский капитал и МРОТ, а также больничные и оклад трудоустроенных граждан, кто получает минимальную «белую» зарплату.

Ранее сообщалось, что на сколько увеличат максимальный размер больничного в РФ.