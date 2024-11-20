Россиянам рассказали о повышении пенсий с 1 января

С 1 января 2025 года в России ожидается повышение пенсий как для работающих, так и для неработающих граждан. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила член комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, страховая пенсия будет проиндексирована на 7,3%, что обеспечит дополнительную поддержку пенсионерам в условиях растущих цен.

Кроме того, если уровень индексации не будет соответствовать темпам инфляции, правительство имеет возможность увеличить ее до 1 февраля 2025 года. Как отметила депутат, эта мера направлена на защиту закупочной способности пенсионеров в сложной экономической ситуации.

«Если это не будет соответствовать уровню инфляции, то правительство будет наделено полномочиями по увеличению такой индексации до 1 февраля 2025 года», — отметила Бессараб.

Депутат добавила, что с 1 апреля 2025 года также запланировано увеличение социальной пенсии на 14,7%, что дополнительно улучшит финансовое положение тех, кто получает минимальное содержание.

Ранее профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова рассказала о начислении двух пенсий перед Новым годом.