Пензенские чиновники вернули жителям деньги за ЖКУ

Представитель министерства ЖКХ Пензенской области инициировал внеплановую проверку управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом на Силикатной, 14. Ревизия вскрыла серьезные нарушения в начислениях за содержание жилого фонда. Об этом сообщил «Пензенский прожектор⁠».

По итогам проверки УК в срочном порядке пересчитала платежи за период с апреля по начало июня 2025 года. В результате компания уменьшила общую сумму начислений всем жильцам дома на 11 756 руб. Скорректированные платежные извещения с уменьшенной суммой к оплате уже направлены собственникам квартир.

Ранее сообщалось, что платежи за коммунальные услуги в 2026 году вырастут в два этапа.