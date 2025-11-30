Пензенские чиновники вернули жителям деньги за ЖКУ
В Пензе УК обязали вернуть жителям МКД более 11 тысяч после проверки
Представитель министерства ЖКХ Пензенской области инициировал внеплановую проверку управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом на Силикатной, 14. Ревизия вскрыла серьезные нарушения в начислениях за содержание жилого фонда. Об этом сообщил «Пензенский прожектор».
По итогам проверки УК в срочном порядке пересчитала платежи за период с апреля по начало июня 2025 года. В результате компания уменьшила общую сумму начислений всем жильцам дома на 11 756 руб. Скорректированные платежные извещения с уменьшенной суммой к оплате уже направлены собственникам квартир.
