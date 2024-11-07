Переговоры по Украине могут начаться уже в ближайший год: команда Трампа обсуждает новый план по завершению конфликта

Команда победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа разрабатывает новый сценарий по завершению конфликта на Украине, сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ). Переговоры по урегулированию украинского кризиса вполне могут начаться уже в ближайший год, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» политолог Борис Межуев.

План Трампа предполагает замораживание существующей линии фронта и создание демилитаризованной зоны. Кроме того, Украина не сможет вступить в НАТО как минимум в течение 20 лет, но Вашингтон продолжит снабжать ее вооружением, чтобы избежать возобновления конфликта. Для достижения нейтрального статуса Незалежной Трампу придется серьезно надавить не только на Киев, но и на партнеров по НАТО, которые должны дать соответствующие гарантии, отметил Межуев.

По его словам, переговоры по Украине с вероятностью больше 50% возобновятся в силу «тупиковости конфликта на истощение». Политолог не исключил, что они могут начаться уже в ближайший год.

«Скорее всего, переговорный процесс возобновится. Он и был прерван по американской вине — по английской, но без американской отмашки Борис Джонсон ничего бы сделать не смог. Если у Вашингтона позиция поменялась, я не вижу серьезных причин, чтобы этот переговорный процесс не возобновился», — отметил он.

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Межуев ожидает отрицательные суждения по данному поводу и с российской, и с украинской стороны. Политолог назвал этот процесс стадией торгов. Он также считает, что победы России на фронте — важный момент для ведения дипломатических переговоров. Перемирие, а именно временная заморозка конфликта, при нормальном стечении обстоятельств может привести к постоянному режиму прекращения огня, думает эксперт.

«Разумеется, все может сорваться. Но мне кажется, что шансы на мирное разрешение этого конфликта, хотя очень компромиссное, есть. На мой субъективный взгляд, это лучший вариант для всех», — заключил специалист.

Ранее политолог Светов заявил, что Россия ничего не ожидает от Трампа, так как он продолжит действовать в интересах США.