Переоценка ценностей, отношений и финансов: что нельзя делать в ретроградную Венеру со 2 марта по 13 апреля

Со 2 марта по 13 апреля Венера будет находиться в ретроградном положении. В астрологии это положение планеты, зачастую, не предвещает ничего хорошего. Такое явление наоборот считается сложным периодом, который оказывает влияние на различные сферы жизни. Что стоит ждать от ретроградной Венеры в этот раз и с какими делами стоит повременить, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала астролог Элиана Астратова.

Возвращение к старым отношениям

По словам эксперта, это особенный период, который традиционно связывают с переосмыслением любовных отношений, финансов и личных ценностей.

«Венера управляет такими сферами, как любовь, эстетика и деньги. В это время важно обратить внимание на некоторые аспекты жизни. В течение этого периода можно ожидать, что многие будут переживать возвраты к старым романтическим отношениям или восстановление взаимодействий с бывшими партнерами», — пояснила астролог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Это может быть не только временем ностальгии, но и периодом переосмысления того, что человек ищет в любви и как выражает свои чувства.

«Если оказались в ситуации, когда старая любовь вновь возвращается в жизнь, это может быть хорошим моментом для анализа прошлых ошибок и успехов. Однако стоит помнить, что ретроградная Венера также обладает негативными аспектами. Это время не рекомендуется для начала новых романтических связей, особенно если они основаны на внезапной притяжения или импульсивных решениях», — добавила Астратова.

Фото: [ freepik.com ]

Новые отношения, продолжила она, которые начнутся в этот период, могут быть нестабильными и подверженными недоразумениям. Лучше сосредоточиться на действующих отношениях и попытаться улучшить их.

Финансовые опасности

Что касается финансов, в это время стоит быть осторожным с крупными покупками и денежными вложениями, добавила астролог. Ретроградная Венера может создавать иллюзии, подталкивая совершать решения, о которых можно позже пожалеть.

«Лучше перенести такие покупки на более благоприятный период, когда появится возможность трезво оценить свои желания. Также в этот период полезно обращать внимание на свои внутренние ценности и то, что действительно важно. Полезно подумать о том, как вы выражаете свои чувства и чем можно поддержать себя и других», — отметила эксперт.

Если есть возможность, желательно заняться творчеством — это, по словам астролога, может быть полезным способом переосмысления принимаемых решений.

Фото: [ freepik.com ]

«В целом, ретроградная Венера — это не время для активных действий, а скорее для рефлексии, анализа и прощения. Лучше использовать этот период, чтобы углубить понимание себя и своих отношений, а также для завершения старых дел, прежде чем двигаться дальше», —заключила Астратова.

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