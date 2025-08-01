Перестаньте закатывать икру: лучшие способы, как необычно и вкусно приготовить кабачки

Кабачки давно зарекомендовали себя как простой и доступный продукт, но за их скромным видом скрывается настоящий кулинарный потенциал. Бренд-шеф ресторана Ketch Up Алексей Васильев рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о нестандартных способах приготовления привычного овоща.

Кабачок в сыром виде: свежесть и хруст

По словам эксперта, необязательно кабачки варить или жарить. Их можно использовать в свежем виде.

«Например, просто нарезать тонкими слайсами и добавить в салат. Так они сохранят хрустящую текстуру и станут отличным дополнением к любому блюду. Салат можно приготовить на основе свежих кабачков с листьями салата, огурцом, зеленым яблоком, семечками и орехами», — поделился бренд-шеф с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

А завершить блюдо кислым, пряным соус на основе масла — получится легкий и полезный вариант летнего ужина, продолжил Васильев.

Стир-фрай: быстрый способ — яркий вкус

Еще один способ удивить — это приготовить кабачки методом стир-фрай, то есть быстро обжарить на сильном огне.

«Кабачки нужно нарезать соломкой, похожей на спагетти, и жарить не больше минуты на сильном огне, чтобы сохранить текстуру и вкус. Затем заправить любимым соусом, идеально подойдет любой азиатский. Такие кабачки можно подать как гарнир, добавить в пасту или использовать как самостоятельное блюдо», — посоветовал эксперт.

Фото: [ istockphoto.com ]

Одна из ярких подач такого кабачка —лосось конфи с кабачками стир-фрай, соусом понзу и кокосовым муссом, отметил шеф.

Варенье из кабачков

Кабачок отлично впитывает ароматы и может быть неожиданной основой для сладких заготовок.

«Кабачковое варенье — это действительно вкусно, если добавить в него цитрусы, специи или тропические фрукты. Особенно хорошо оно сочетается с соленым сыром на тосте и будет отличным завтраком. Так что, если кабачки у вас ассоциировались исключительно с тушеными гарнирами — самое время взглянуть на них по-новому», — посоветовал бренд-шеф.

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