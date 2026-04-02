Переводы на карту под контролем: кого с 2027 года начнет проверять налоговая

С 2027 года переводы «на карту» могут стать более рискованными для тех, кто привык подрабатывать без оформления: автоматический обмен данными между ФНС и Центробанком позволит налоговой лучше видеть регулярные поступления от других физлиц. Как это отразится на обычных гражданах, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал декан факультета экономики и менеджмента МОФ РАНХиГС, кандидат экономических наук, профессор Николай Головецкий.

Ранее «Ъ» сообщил, что правительственная комиссия одобрила пакет законопроектов Минфина по «обелению» экономики. Один из них дополняет Налоговый кодекс нормой, обязывающей ЦБ передавать в ФНС информацию по счетам физлиц, не являющихся ИП, если операции похожи на предпринимательскую деятельность или систематическое получение доходов от других граждан. Фактически под контроль попадет превышение лимита незадекларированного дохода в 2,4 млн рублей в год — это максимум для самозанятых и порог для ставки НДФЛ 13%.

По словам Головецкого, ключевое изменение — переход от выборочных проверок к автоматическому отбору подозрительных случаев.

«Речь не о том, что любой крупный перевод станет проблемой. Налоговая будет смотреть на картину в целом: регулярность поступлений, количество отправителей, похожесть операций на оплату услуг или товаров. В первую очередь под прицел попадут те, кто фактически ведет бизнес с переводами на карту, но нигде не зарегистрирован», — подчеркнул экономист.

В зоне риска, по его оценке, репетиторы, мастера красоты на дому, частные арендодатели и продавцы в соцсетях, которые систематически получают деньги от десятков клиентов, оформляя все как переводы между физлицами.

«Для большинства граждан, которые получают помощь от родственников, подарки или делают редкие переводы друзьям, мало что изменится. Но тем, у кого переводы — это стабильный доход, лучше не ждать 2027 года, а заранее оформить самозанятость с налогом 4–6%. Это дешевле и безопаснее, чем потом сталкиваться с доначислениями, штрафами и пенями за несколько лет», , — отметил Головецкий.

Он посоветовал тем, кто получает некоммерческие переводы, внимательнее относиться к их оформлению: в назначении платежа указывать «подарок», «возврат долга» или «помощь от родителей», чтобы при необходимости можно было подтвердить характер средств.

«Новый механизм — это сигнал, что эра полной анонимности переводов на карту заканчивается. Чем прозрачнее будут доходы, тем меньше поводов для вопросов со стороны налоговой у обычных людей», — резюмировал эксперт.

