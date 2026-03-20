Европа готовится нанести удар: какое решение ЕЦБ может оставить россиян без лишних денег

Европейский Центробанк готов поднять ставку из‑за энергетического шока. Это также может сильно ударить по кошелькам россиян, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента Московского областного филиала Президентской академии Анна Кулагина.

По данным Bloomberg, руководство ЕЦБ обсуждает повышение ставки уже в апреле, если скачок цен на энергоносители из‑за ближневосточного конфликта ускорит инфляцию в еврозоне. При стресс-сценарии с дорогой нефтью цены в Европе вырастут, экономика почти обездвижится, а деньги подорожают. Для России это означает парадокс: бюджет выигрывает, а у людей свободных денег станет меньше, заявила экономист.

«Для государства высокие цены на нефть и укрепление евро — удобная комбинация: растет нефтегазовая выручка, легче закрывать дефицит, рубль получает поддержку», — пояснила Кулагина.

В макроэкономике это выглядит логичным продолжением тенденций. Ранее эксперты уже говорили о росте цен на нефть и влиянии ближневосточного конфликта на экономику России.

Фото: [ istockphoto.com/zhengzaishuru ]

Для обычных семей картина иная. Чтобы сдержать инфляцию на фоне внешнего шока, Банк России, по оценке эксперта, будет вынужден держать ключевую ставку на высоком уровне или даже поднимать ее.

«Ипотека и потребительские кредиты станут заметно менее доступными, возможностей дешевого рефинансирования почти не останется», — отметила Кулагина.

По ее словам, одновременно из‑за подорожания энергии и логистики вырастут цены на топливо, продукты и услуги, что сильнее всего ударит по малообеспеченным, пенсионерам и бюджетникам. Замедление экономики еврозоны может дополнительно «остудить» российский экспорт в металлургии, химии, машиностроении, что грозит снижением загрузки предприятий и точечными сокращениями.

Пока ЕЦБ окончательное решение не принял и может отложить шаг до июня, это дает немного времени, чтобы зафиксировать условия по крупным кредитам, частично погасить долги и сформировать хотя бы небольшую финансовую подушку, подчеркнула эксперт.

