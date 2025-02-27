Первый день весны: традиции и обряды славян 1 марта

Первый день весны, который отмечается 1 марта, у славянских народов имел особое значение. Он символизировал пробуждение природы, приход тепла и нового жизненного цикла. Этот день был связан с множеством обрядов и традиций, которые передавались из поколения в поколение. Подробнее о них — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Пробуждение земли

С приходом марта, отмечали пробуждение земли от зимнего сна. Они считали, что в это время начинается новый цикл, и поэтому важными были ритуалы, направленные на привлечение удачи, здоровья, богатства и благополучия. В частности, в этот день проводились обряды, чтобы задобрить духов, которые обитают в природе, и попросить их защиты на предстоящий год.

Одним из ключевых элементов весеннего празднования был ритуал, связанный с земледелием. Люди верили, что в марте необходимо начинать готовить землю к посеву. Для этого в некоторых регионах славян проводились обряды, связанные с проводами зимы и встречей весны. Например, одной из главных традиций было разжигание костров, через которые прыгали, чтобы очиститься от зимней скверны и болезней. Водили хороводы, пели весенние песни, прославляя Ярило — бога солнца и плодородия. Дома украшали весенними ветками, первыми цветами, символизирующими пробуждение природы.

Женские обряды и гулянья

Существовали обряды, связанные с женщинами, которые ассоциировались с весной и плодородием. Женщины собирались вместе, чтобы создать куклу «Весну» из бересты, соломы или других натуральных материалов. Эта кукла затем украшалась цветами и тканями, которые символизировали возрождение и красоту.

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Ольга Аввакумова ]

В некоторых регионах славяне 1 марта устраивали специальные гулянья, где проходили игры и состязания для сплочения людей. В играх участвовали как взрослые, так и дети. Также было принято готовить угощения и хлеб, чтобы поделиться с соседями и друзьями. Особое значение придавалось обрядам задабривания духов плодородия. Пекли блины, олицетворяющие солнце, а также жаворонков из теста, призывая перелетных птиц вернуться домой. Верили, что 1 марта — это день, когда птицы приносят весну на своих крыльях.

Ранее синоптик Ильин спрогнозировал заморозки до -13° в марте в Подмосковье.