Митинги охватили Грузию после отказа от переговоров о вступлении страны в ЕС до 2028 года — оппозиция бросает «коктейли Молотова», полиция применяет слезоточивый газ. В действительности эти протесты являются массовыми беспорядками и попыткой переворота, подготовленными за счет Запада, заявил политолог Дмитрий Аграновский. О происходящем в Тбилиси — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Причины протестов

В Грузии продолжаются протесты, которые сопровождаются стычками оппозиции с полицией. Недовольства вспыхнули с новой силой после решения правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» отложить переговоры о вступлении страны в Европейский союз (ЕС) до 2028 года. Кроме того, власти Грузии отказались от бюджетных грантов Запада. Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе считает, что, манипулируя темой переговоров, ЕС наносил репутационный ущерб Грузии. По его словам, страна будет готова говорить о вступлении в Евросоюз к концу 2028 года, а войти в него грузины смогут в 2030 году.

Митинги в Грузии стали не первыми за последнее время. После победы партии «Грузинская мечта» на выборах 26 октября оппозиция, посчитавшая итоги голосования сфальсифицированными, устроила протест у здания парламента в Тбилиси. После состоялось еще несколько акций. Представители оппозиции отказались от депутатских мандатов, протестуя против результатов выборов.

Очередная волна протестов захватила Грузию 28 ноября. После заявления Кобахидзе люди вышли на митинги в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Зугдиди и Гори. Оппозиционеры потребовали отставки правительства и проведения повторных выборов в парламент. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих. Она обратилась в Конституционный суд с требованием признать неправомерными итоги парламентских выборов, иск был отклонен. Политик назвала институт президента единственным легитимным органом власти в стране. 14 декабря в Грузии должны состоятся выборы президента, которого будет выбирать коллегия из 300 человек (150 депутатов парламента нового созыва и 150 делегатов регионов), а не граждане. Однако Зурабишвили не собирается покидать свой пост, ссылаясь на нелегитимность парламента.

Политолог Аграновский считает, что массовые беспорядки в Грузии — это не линия оппозиции, а мнение США и ЕС, которые сражаются за влияние в стране.

Фото: [ Подмосковье сегодня ]

«Массовые беспорядки и попытка переворота подготовлены, оплачены, обучены, снабжены соответствующим инвентарем за счет исключительно западных денег и спецслужб. Сейчас происходят не митинги оппозиции, а грубейшее вмешательство в дела суверенного государства, с чем нужно бороться по закону. Надо понимать, что грузинские власти действуют по закону, а то, что сейчас происходит — это инициируемая иностранными государствами попытка переворота и массовых беспорядков», — отметил эксперт.

Хроника событий

Неделя протестов охватила Грузию. Более 40 человек были задержаны на митингах 28 ноября, 32 сотрудника МВД пострадали. Вечером 29 ноября волнения продолжились — полиция применила водометы против собравшихся на акцию у здания парламента в Тбилиси. Митингующие разгромили офис правящей партии «Грузинская мечта», забросав его камнями и яйцами, а также подожгли урны перед парламентом.

Вечером в субботу толпа протестующих вновь заполонила площадь перед правительством. Полиция перекрыла проход к парламенту. Недовольные стали метать петарды в сторону силовиков. Участники акции протеста устроили пожар в правительственном здании, несколько часов закидывая его петардами и фейерверками, пока пиротехника не попала в окно. Правоохранители применили водометы, а также слезоточивый газ для разгона митингующих.

Беспорядки, начавшиеся 30 ноября, продолжились до утра 1 декабря. Вечером в воскресенье они возобновились. По данным телеграм-канала Sputnik Грузия, оппозиция начала бросать «коктейли Молотова» в полицейских. Утром 2 декабря МВД Грузии сообщило о более 110 пострадавших правоохранителях за дни протестов, 224 митингующих были задержаны, двоим грозит реальный срок за нападение на полицейских и нанесение ущерба имуществу путем поджога.

Очередной митинг с петардами начался в Тбилиси вечером 2 декабря, дорожное движение в центре грузинской столицы было частично парализовано протестующими. Для разгона оппозиции силовики вновь использовали слезоточивый газ. Во время акции были задержаны 34 человека. Минздрав Грузии сообщил о 26 гражданах, обратившихся за помощью в больницы, среди них было 3 полицейских.

Бывший премьер-министр Грузии, председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили покинул свой пост, сообщили оппозиционные СМИ 3 декабря. Вскоре в партии опровергли сообщение об отставке Гарибашвили. Вечером того же дня протесты с применением петард продолжились, некоторые митингующие вновь привели на акции детей, несмотря на предупреждение МВД не делать этого.

Фото: [ Подмосковье сегодня ]

Митинг начался у парламента Грузии, откуда его оттеснили далее по проспекту Руставели. Протестующие атаковали заслон полиции с помощью пиротехники, утром силовики вытеснили их с проспекта. Оппозиция смогла дойти до мэрии Тбилиси, заблокировав движение перед ней на время. Завершился митинг шествием колонны недовольных, насчитывающей более 100 человек.

Что ждет Грузию

Окончание протестов в Грузии зависит от того, проявят ли правящие силы твердость, защищая выбор народа. Аграновский назвал беспорядки абсолютно незаконными, отметив, что у властей есть все основания применить жесткие меры.

«Кто будет сильнее, тот и победит. Как показывает опыт, как только власти проявляют твердость, оранжевые технологии не работают, потому что они включают в себя 2 составляющие: беспорядки на улицах и предателей во власти, которые не позволяют решительно с этими беспорядками сражаться», — объяснил политолог.

По его словам, в случае проявления слабости действующие власти могут быть «сметены», и Грузия погрузится в «кровавый хаос».

«Если сейчас грузинские власти, защищая выбор народа, проявят твердость, ничего сделать с ними будет невозможно. Россия, я надеюсь, просто им поможет экономически, это же зона наших жизненных интересов», — заявил эксперт.

Ранее стало известно, что конфликт в Сирии обострился впервые за 5 лет.