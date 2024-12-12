Пятница 13-е: запреты и советы на самый страшный день 2024 года

Считается, что пятница 13-е, особенно если она выпадает на полнолуние, приносит неприятности и неудачи, и поэтому в этот день стоит быть осторожнее. Подробнее о том, что не стоит делать в пятницу 13-го и чем она может быть опасна, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала известный экстрасенс Инесса Алиева.

По ее словам, в этот день нежелательно назначать какие-либо деловые встречи или хирургические операции.

«Старайтесь быть внимательнее за рулем и с любыми делами, за которые беретесь. Но главное — стараться не принимать все близко к сердцу, потому что многое зависит от суеверности и от того, насколько человек зацикливается. Просто не назначайте важные дела на этот день», — пояснила эксперт.

Интересный факт: люди, рожденные 13-го числа, в этот день по-настоящему окутаны удачей. Несмотря на это, желательно не развлекаться в этот день, подчеркнула Алиева.

«Не стоит веселиться, пить, переедать, чрезмерно смеяться — можно себе что-нибудь сломать случайно. Не делайте крупных покупок, настройтесь на позитив. Если вы будете мыслить позитивно, день пройдет хорошо. Полезно спланировать все дела на этот день. Он энергетически тяжелый, возможно напряжение», — добавила она.

В пятницу 13-го, продолжила эзотерик, полезно носить с собой обереги или предметы, которые вы любите и приносят удачу.

«Для защиты можно зажечь свечу и произнести позитивные слова. Например, аффирмации. Также очиститься от чего-либо, выбросить вещи какие-то старые и ненужные. Все, что мешает. И главное — проявить осознанность в этот день», — заключила Алиева.

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