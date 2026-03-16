Пластик в гнездах и картины в палатке: чем занимался Конюхов 111 дней в ледяной пустыне

13 марта известный путешественник Федор Конюхов покинул остров Смоленск в Антарктике, где провел в одиночестве 111 дней. Экспедиция стартовала 21 ноября и стала настоящим испытанием на прочность: путешественник жил в палатке, пережил десятки штормов и занимался не только выживанием, но и наукой, и творчеством.

По словам Конюхова, развертывание лагеря в начале заняло двое суток, а вот эвакуация оборудования превратилась в целую операцию. Вывозить пришлось поэтапно, дожидаясь погодных окон. В итоге пять яхт забрали все: палатки, приборы, кухню, доски, поддоны.

Путешественник подчеркнул, что не прощается с островом навсегда. В планах — вернуться и установить там автономные модули для работы ученых. По его словам, Смоленск — самый зеленый и интересный из всех Южных Шетландских островов. Молодые исследователи могли бы за месяц собрать здесь материал на целую кандидатскую диссертацию.

За время экспедиции Конюхов составил карту розы ветров для летних месяцев и очистил берег от крупного мусора, собрав более 100 килограммов пластика. Он обратил внимание на то, что пластик попадает в пищевую цепочку антарктических животных, а пингвины используют остатки рыбацких сетей и канатов для строительства гнезд.

Не забыл путешественник и о творчестве. Он делал наброски и писал картины, чтобы по возвращении в мастерскую создать серии «Айсберги Антарктиды» и «Пингвины Антарктиды».

Палатка, выдержавшая с десяток штормов, теперь займет почетное место в музее Федора Конюхова в Тульской области.

