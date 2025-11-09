Биологи разгадали тайну геометрических узоров на дне Антарктики

Международная группа исследователей совершила неожиданное открытие в антарктических водах, разгадав загадку сотен странных углублений на морском дне. Как выяснилось, эти образования являются гнездами рыб вида желтопёрый ноти (Lindbergichthys nudifrons), прекрасно приспособленных к жизни в экстремальном холоде.

Изначально ученые на борту исследовательского судна SA Agulhas II были озадачены, обнаружив во время подводной съемки дно, усеянное многочисленными ямочками. Спустя длительные дискуссии и анализ, команда пришла к выводу, что имеет дело с огромной колонией рыбьих гнезд. Подробности открытия изложены в новой статье в научном журнале Frontiers in Marine Science.

Как отметил ведущий автор работы, морской биолог из Эссекского университета Расс Коннелли, это открытие служит ярким доказательством того, что изучение нашей планеты далеко не завершено, и новые фундаментальные открытия продолжают совершаться.

Находка была сделана в рамках экспедиции 2019 года в море Уэдделла, одной из целей которой было исследование морского дна, ранее скрытого под шельфовым ледником Ларсена C. После откола гигантского айсберга A-68 в 2017 году у ученых впервые появилась возможность изучить этот ранее недоступный регион, переживающий быстрые экологические изменения.

В общей сложности исследователи задокументировали 1036 гнезд на пяти различных участках. Анализ видеозаписей показал, что гнезда не были разбросаны хаотично, а образовывали четкие геометрические паттерны, формируя обширное сообщество на дне.

Ученые предполагают, что такая плотная группировка является оборонительной стратегией по теории «эгоистичного стада», когда животные размещают сородичей между собой и потенциальной угрозой, чтобы снизить индивидуальный риск быть съеденным хищниками, такими как офиуры и ленточные черви.

Более изолированные гнезда на окраинах, вероятно, занимают более крупные и сильные особи, способные самостоятельно защищать свою территорию. После откладывания икры самцы желтоперого ноти охраняют ее в течение примерно четырех месяцев, чтобы защитить потомство.

