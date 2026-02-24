Платное или бесплатное? Правда о том, кто будет платить за лечение ВИЧ и психических расстройств в 2026 году

Страховые эксперты и представители Федерального фонда ОМС разъяснили россиянам, какие виды медицинской помощи не входят в базовую программу обязательного медицинского страхования, но при этом остаются для пациентов бесплатными. В начале 2026 года в информационном пространстве появились тревожные заголовки об исключении лечения ВИЧ и туберкулеза из полисов, однако, как выяснилось, речь идет не об отмене бесплатной помощи, а о смене источника финансирования.

Базовая программа ОМС по-прежнему покрывает большинство популярных услуг: прием терапевта и узких специалистов, диспансеризацию, вакцинацию, лабораторные исследования, стационарное лечение, ведение беременности и роды, а также высокотехнологичные операции. Этот перечень остается неизменным и гарантирован государством.

Однако существуют направления, которые никогда не входили в базовый пакет ОМС. К ним относятся лечение ВИЧ-инфекции, туберкулеза, заболеваний, передающихся половым путем, а также психиатрическая помощь и паллиативная поддержка. Финансирование этих программ традиционно осуществляется напрямую из федерального и региональных бюджетов, минуя каналы страховых компаний.

В Минздраве и ФОМС подчеркивают: для пациента ничего не меняется. «Для пациента медицинская помощь оказывается бесплатно вне зависимости от источника ее финансирования», — пояснили в ведомстве. Чтобы получить помощь, необходимо обратиться в специализированные учреждения — центры СПИД, противотуберкулезные диспансеры или психоневрологические диспансеры по месту жительства. Лекарства для амбулаторного лечения этих заболеваний также предоставляются бесплатно в соответствии с постановлением правительства.

Важный нюанс: субъекты Российской Федерации имеют право расширять перечень бесплатной помощи за счет собственных средств и даже передавать финансирование некоторых заболеваний в систему ОМС. Поэтому условия оказания медицинских услуг и доступность тех или иных специалистов могут различаться в зависимости от региона. Эксперты рекомендуют проверять актуальную информацию на сайтах территориальных фондов ОМС.

Ранее сообщалось, что россияне имеют право получить помощь по ОМС в частных клиниках.