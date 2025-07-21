Племянник требует 2 млн долларов и угрожает убийством экс-совладелице ЦУМа: что известно о ситуации

Бывшей совладелице ЦУМа и ее супругу, основателю сети Lady & Gentleman, угрожает убийством племянник, пишет телеграм-канал Mash. Молодой человек обиделся на отказ подарить ему 2 млн долларов на покупку квартиры на Остоженке. Что известно об инциденте — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Вымогает миллионы у дяди

По информации Mash, 57-летняя Ирина Ш. обратилась в полицию с заявлением о вымогательстве. По ее словам, 35-летний Андрей К., племянник ее мужа, уже на протяжении года требует 160 млн рублей. Свою настойчивость он объясняет тем, что, по его мнению, дядя «всю жизнь должен семье» и обязан оказывать финансовую помощь.

Ирина утверждает, что вымогательства начинались после употребления алкоголя. После неоднократных отказов мужчина стал угрожать вмешательством в бизнес супругов, а также визитом неизвестных людей в сопровождении «маски-шоу». 16 июля женщина получила через серию сообщений с угрозами физической расправы и описаниями сцен насилия.

Ирина Ш. отказалась официально комментировать поданное заявление.

Откуда деньги

Сеть Lady & Gentleman CITY — один из крупнейших игроков на рынке одежды в России. Она была основана в 1990-х годах и управляется через ООО «Трейд Менеджмент». По данным на 2025 год, сеть магазинов Lady & Gentleman City включает более 100 магазинов по всей России. В магазинах представлены десятки международных брендов, таких как HUGO, Armani, BOSS и другие.

По данным «Ведомостей», основателем и совладельцем Lady & Gentleman считается предприниматель Александр Головин, которому в 2021 году был передан контрольный пакет акций от отца — Льва Головина. Долгое время компанию также представлял Геннадий Типпель, генерал-лейтенант в отставке. Сейчас генеральным директором ООО «Трейд Менеджмент» является Евгений Землячев.

Как пишет телеграм-канал Mash, семья Ирины ведет бизнес в одежной рознице и коммерческой недвижимости, выручка за 2024 год — более 10 миллиардов рублей.

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