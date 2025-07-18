Розыск, миллионы и связи с ФНС: как глава IBS оказался под следствием

Басманный суд Москвы по запросу следственных органов санкционировал заочный арест одного из ведущих IT-предпринимателей России — экс-совладельца компании IBS Сергея Мацоцкого, обвиняемого в передаче взятки, сообщили «Интерфаксу» в суде. Что известно о предпринимателе — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Дача взятки

Как уточняется в публикации, в настоящий момент бизнесмен объявлен в розыск. Сергею Мацоцкому вменяется совершение преступления по ч. 5 ст. 291 УК РФ — дача взятки в особо крупном размере. Какие-либо детали расследования в суде раскрывать не стали.

Как уточнили «Интерфаксу» в правоохранительных органах, Мацоцкий обвиняется в передаче взяток руководству структуры, подведомственной Федеральной налоговой службе, за покровительство компании «Рубитех», основателем которой он является.

«Следствие считает, что Мацоцкий и иные, пока не установленные лица, передали главе “Налог-сервис” Роману Филимошину и его заместителю Дмитрию Шалаеву взятки за покровительство коммерческой деятельности “Рубитеха”», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, первый транш был передан в декабре прошлого года, второй — в апреле текущего. Точная сумма не раскрывается, однако, как отметил источник, речь идет о миллионах рублей.

Фото: [ istockphoto.com ]

Уголовное дело было возбуждено в апреле. Срок расследования продлен до конца сентября.

Биография

Сергей Мацоцкий родился 25 февраля 1962 года в Москве, окончил физико-математическую школу № 444 и Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина по специальности «прикладная математика». В 1992 году вместе с Анатолием Карачинским основал компанию IBS, которая впоследствии стала одним из лидеров российского IT-рынка. Под его руководством IBS запустила крупные проекты, в том числе Luxoft и DEPO Computers, а в 2005 году провела успешное IPO на Франкфуртской бирже, привлекшее более 110 млн долларов инвестиций. Мацоцкий сыграл ключевую роль в росте и технологическом развитии группы.

В 2020 году Мацоцкий вышел из состава учредителей IBS и основал инвестиционный холдинг «ГС-Инвест», в который вошли такие компании, как «Рубитех», Arenadata, Avanpost и другие. Эти проекты специализировались на системной интеграции, аналитике, ИТ-безопасности и разработке open source-решений. По данным CNews, холдинг сотрудничал с рядом госструктур и банками, включая ФНС и Газпромбанк. Компания «Рубитех», основанная Мацоцким, получала крупные госконтракты, в том числе на цифровизацию налоговой службы.

Помимо бизнеса, Мацоцкий был членом советов директоров Альфа-Банка и «Вымпелкома», однако вышел из них после 2022 года.

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