Плесень — это зло? Выяснилось, кому запрещено есть деликатесные виды сыра

Сыром с благородной плесенью уже не удивишь современного потребителя. Существуют даже несколько его видов: с голубой, белой, красной или зеленой плесенью. Однако мнение о данном продукте все же неоднозначное. Нутрициолог и коуч по здоровому питанию Елена Башкирова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», кому не следует употреблять такой сыр и какие могут быть последствия.

По ее словам, плесень придает продукту пикантный аромат, грибной вкус, кремообразную текстуру и защищает от нежелательных патогенов. В результате жизнедеятельности грибков происходит расщепление белков и жиров на более усвояемые для нас составляющие: аминокислоты и жирные кислоты.

«Но как быть с тем фактом, что плесень — это зло? В зависимости от вида плесневых грибов ими выделяются разные опасные микотоксины, то есть продукты их жизнедеятельности. Например, одни продуцируют афлатоксины, другие — ократоксин А», — рассказала эксперт.

Кроме того, если плесень появляется самопроизвольно, необходимо выбросить продукт, так как такая плесень вредна даже в виде спор в воздухе, продолжила она. При этом считается, что грибница благородной плесени не продуцирует опасные для человека вещества.

«В производстве многих пищевых продуктов используются плесневые грибки: сыр, салями, соевый соус, лимонная кислота. Но это все же грибок, и важно употреблять подобные продукты с осторожностью, а лучше отказаться вовсе», — добавила Башкирова.

Уязвимые категории населения: дети, беременные, пожилые, люди со сниженным иммунным ответом, склонные к аллергии, страдающие грибковыми заболеваниями.

«Например, смесь грибков, используемых в производстве сыров камамбер и бри, не вызывает заболеваний у здоровых людей. Но у лиц с ослабленной резистентностью гриб может поразить бронхолегочную систему», — подчеркнула специалист.

Нутрициолог отметила, что с любым сыром, независимо от сорта, важно быть аккуратнее из-за большого содержания соли, особенно людям, которые склонны к повышенному давлению, к отекам или имеют сердечно-сосудистые заболевания.

«А для сыра в целом существует рекомендация — употреблять максимум 50 грамм в день. И обращайте внимание на состав. Молоко должно быть обязательно пастеризованное, так как термическая обработка — это защита от разных патогенов, которые могут вызывать пищевые отравления», — заключила Башкирова.

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