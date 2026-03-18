По капле крови: в онкоцентре Блохина создают тест, который заменит биопсию

Ученые НМИЦ онкологии имени Блохина работают над технологией, которая может перевернуть представление о диагностике рака. Новый метод позволит выявлять злокачественные опухоли с помощью обычного анализа крови. Разработка ведется в крупнейшем онкологическом центре страны, где ежегодно принимают около 200 тысяч пациентов из всех регионов России.

Задача стоит архиважная: чем раньше обнаружена болезнь, тем выше шансы на победу. Параллельно с диагностикой колоссальный прорыв произошел и в методах лечения — сегодня онкологи спасают пациенток даже во время беременности, причем без вреда для будущего ребенка.

История Зинаиды: двойной удар

Жительница Москвы Зинаида Любимцева узнала о страшном диагнозе случайно — когда вставала на учет по беременности. Врача насторожило уплотнение в груди. Обследование выявило сразу два вида рака: молочной железы и щитовидной. По словам женщины, болезнь никак себя не проявляла, и сколько она развивалась в организме, осталось загадкой.

Почему рак груди стали находить чаще

По данным врачей, ежегодно число россиянок с диагнозом «рак молочной железы» неуклонно растет. За последние девять лет заболеваемость увеличилась более чем на четверть: если в 2015 году выявляли чуть более 66 тысяч новых случаев, то в 2024-м показатель перевалил за 84 тысячи.

Заместитель директора по научной работе НМИЦ онкологии имени Блохина Александр Петровский объяснил, что реальная заболеваемость растет прежде всего из-за увеличения продолжительности жизни. Рак молочной железы традиционно считается болезнью пожилых, и чем старше становится население, тем чаще встречается патология.

Однако есть и тревожная тенденция: болезнь стремительно молодеет. Петровский отметил, что случаев рака груди у женщин моложе 40 лет становится больше. Специалисты связывают это с гормональными факторами, экологией и накоплением мутаций в популяции.

Важно и другое: рост выявляемости частично объясняется техническим переоснащением больниц и развитием программ скрининга. Первый заместитель директора центра Константин Лактионов подчеркнул, что женщины стали чаще проходить маммографию, а современное оборудование позволяет находить опухоли на ранних стадиях.

Рак и беременность: не приговор

Самое сложное для пациенток — найти в себе силы для долгого лечения. Зинаида призналась, что первая мысль была о конце, но потом пришлось взять себя в руки.

Врачи разделились во мнениях: одни настаивали на прерывании беременности и немедленном лечении, другие уверяли, что современная медицина позволяет сохранить и маму, и ребенка.

Ведущий научный сотрудник отделения опухолей молочной железы Анастасия Пароконная привела впечатляющую статистику: около 500 пациенток с различными онкозаболеваниями, из них чуть больше 200 — с раком груди, прошли лечение на фоне беременности и успешно излечились. Самой старшей девочке, получившей внутриутробную химиотерапию, сегодня уже 18 лет.

Зинаида прошла курс химии, перенесла операцию. Впереди лучевая терапия и долгие годы медикаментозного лечения. Главным мотиватором стал здоровый малыш. Женщина поблагодарила врачей за колоссальную поддержку, которая позволяет верить в лучшее и не опускать руки. Современная медицина шагнула так далеко, что вчерашняя фантастика стала абсолютной нормой.

Родить после рака — реально

Для онкологов важно не только сохранить текущую беременность, но и дать пациенткам шанс стать мамами в будущем. Пароконная рассказала, что каждую молодую женщину, не имеющую детей или планирующую беременность, направляют к репродуктологу. Сегодня около 150 женщин родили здоровых детей уже после завершения лечения.

Этому способствуют щадящие методы диагностики и терапии. Еще недавно лучевая терапия считалась несовместимой с будущим деторождением.

Заведующая отделением радиотерапии Марина Черных отметила колоссальный скачок в переоснащении регионов: в 84 из 89 субъектов Федерации появились современные линейные ускорители. Новое оборудование позволяет проводить интенсивно-модулированную лучевую терапию, максимально защищая здоровые органы и ткани.

История Марии: пятеро детей после рака

Мария Ваганова узнала о болезни 10 лет назад, после рождения первого ребенка. Опухоль нащупал муж — коварство рака в том, что до последнего он никак не дает о себе знать.

Женщине удалили обе молочные железы, провели химиотерапию, наступила ремиссия. Но мысль о том, что мечтам о большой семье не суждено сбыться, не давала покоя. Онколог развеяла сомнения: заставить женский организм работать как надо — лучшая профилактика рака.

Сегодня у Марии пятеро детей. Она в стойкой ремиссии и, несмотря на занятость с непоседами, следит за здоровьем. Врачи напоминают: главное — вовремя проходить обследования.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Александр Петровский предупредил: любые изменения в молочной железе — повод срочно обратиться к специалисту. Уплотнения, которые женщина может нащупать сама, изменения кожи, формы или соска, уплотнения в подмышечной области — все это требует немедленного визита к врачу.

Прогнозы и новая технология

Статистика обнадеживает: при выявлении рака груди на ранних стадиях шансы на выздоровление достигают 80–90%. Сейчас ученые онкоцентра Блохина разрабатывают технологию, которая позволит ставить онкологический диагноз по анализу крови в короткие сроки. Если метод подтвердит эффективность, диагностика рака выйдет на принципиально новый уровень.

В январе 2026 года в центре открылся Институт экспериментальной онкологии и канцерогенеза под руководством профессора Вадима Покровского. Новая структура призвана укрепить связь между фундаментальными исследованиями и практической медициной, ускорить внедрение инновационных разработок в клиническую практику.

