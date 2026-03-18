Пилотный проект по ранней диагностике рака легких стартовал в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Участниками проекта пока являются четыре больницы — Солнечногорская, Истринская, Клинская и Красногорская. Он ориентирован на граждан в возрасте от 45 лет, имеющих длительный стаж курения: не менее одной пачки в день в течение 10 лет.

В рамках диспансеризации такие пациенты заполняют анкету, после чего направляются на низкодозную компьютерную томографию легких вместо флюорографии. Если в ходе обследования будут выявлены патологии, пациента направят к торакальному онкологу-хирургу.

