В Подмосковье запустили пилотный проект по ранней диагностике рака легких
Пилотный проект по ранней диагностике рака легких стартовал в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Участниками проекта пока являются четыре больницы — Солнечногорская, Истринская, Клинская и Красногорская. Он ориентирован на граждан в возрасте от 45 лет, имеющих длительный стаж курения: не менее одной пачки в день в течение 10 лет.
В рамках диспансеризации такие пациенты заполняют анкету, после чего направляются на низкодозную компьютерную томографию легких вместо флюорографии. Если в ходе обследования будут выявлены патологии, пациента направят к торакальному онкологу-хирургу.
