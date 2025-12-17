По «схеме Долиной» за год продали 251 квартиру: удастся ли вернуть жилье после решение Верховного суда

Верховный суд 16 декабря отменил предыдущее решение по делу о квартире Ларисы Долиной, оставив право собственности за Полиной Лурье. Этот спор о недвижимости будет включен в обзор судебной практики Верховного суда РФ по делам об оспаривании сделок с недвижимостью, сообщает ТАСС. Повлияет ли это решение суда на другие совершенные по «схеме Долиной» сделки, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.

По данным МВД, с начала 2025 года по «схеме Долиной», то есть под влиянием мошенников, продали 251 квартиру, большая часть из которых пришлась на Москву (75) и Санкт-Петербург (70). Исход судебных разбирательств по таким сделкам складывается по-разному: в 41% случаев покупатель теряет все, в 39% применяется двусторонняя реституция (возврат сторон в первоначальное состояние), а в 20% суд оставляет жилье новому владельцу, отказывая продавцу.

Эксперт отметил, что решение суда по делу Долиной и Лурье внесло коррективы и ясность.

«В ситуации, когда суды действительно разнились со своими решениями, на сегодняшний день это кардинально поменяет непосредственно судебное решение. Теперь судьи будут ориентироваться на то, что все-таки добросовестный приобретатель должен оставаться с жильем», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Человек, который продал жилье, как он заявляет, под влиянием обмана мошенников, должен в первую очередь доказать факт принуждения.

«А не то, что он сам добровольно, получив деньги, переводил их. Решения, которые уже вынесены и которые разняться, по всей вероятности, на стадиях апелляционного кассационного обжалования будут изменяться и все-таки будут приводиться к единообразию, чтобы покупатель и любой гражданин в сделке купли-продажи был подстрахован», — заключил Капштык.

