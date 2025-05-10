Почему 11 мая не пили чай с медом: народные приметы, история и традиции Максимова дня

Святителя Кирилла чтит православная церковь 11 мая. Его также называют епископом Туровским, а в народе день назван Березосок или Максимов день. Подробнее о том, что можно и нельзя делать 11 мая — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Святитель Кирилл Туровский, прозванный за свой ораторский талант «Златоустом», родился в богатой и знатной семье в городе Турове, расположенном на территории современной Белоруссии. Отличаясь острым умом и жаждой знаний, Кирилл получил прекрасное образование, изучив не только Священное Писание, но и греческую философию и риторику.

Оставив мирские блага, Кирилл принял постриг в Туровском Борисоглебском монастыре, где посвятил себя молитве, изучению духовных книг и написанию собственных произведений. Вскоре он затворился в столпе, где в непрестанной молитве и посте провел долгие годы, достигнув высот духовного совершенства. По настоянию князя и горожан Кирилл был избран епископом Туровским.

В этот день в храмах совершаются торжественные богослужения, посвященные его жизни и деяниям. Верующие обращаются к святителю Кириллу с молитвами об укреплении в вере, об исцелении от болезней и о помощи в учении. Плохой приметой считается затеять ремонт в этот день, а также стричь волосы и ногти.

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Приметы

Дуб распускается — пора сажать горох;

Рябина рано зацвела — урожай овса будет богатым;

Бабочки прячутся в домах и сараях — к приближению холодной и ветреной погоды;

Теплый южный ветер в этот день приносит здоровье;

Чистый восход солнца, а на небе нет ни единого облачка — лето будет солнечным;

На рассвете звезды сильно мерцают — к дождю в ближайшие дни;

Теплая и звездная ночь — к урожаю, а ясный восход Солнца обещает ветреное лето;

Появились крылатые муравьи — пора сажать овес;

Если плохо кушать 11 мая — хозяину не видеть хорошего урожая;

Плохой приметой считается пить чай с медом, так как могут пристать плохие люди;

В этот день лучше заниматься не домашними делами, а огородными;

Плохая примета — затеять ремонт 11 мая, это сулит неудачи;

Не принято стричь ногти и волосы.

Именины в этот день празднуют: Виталий, Кирилл, Максим и Анна.

Ранее стало известно, что мощные магнитные бури будут атаковать Землю в мае.