Почему 11 мая не пили чай с медом: народные приметы, история и традиции Максимова дня
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Святителя Кирилла чтит православная церковь 11 мая. Его также называют епископом Туровским, а в народе день назван Березосок или Максимов день. Подробнее о том, что можно и нельзя делать 11 мая — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и традиции
Святитель Кирилл Туровский, прозванный за свой ораторский талант «Златоустом», родился в богатой и знатной семье в городе Турове, расположенном на территории современной Белоруссии. Отличаясь острым умом и жаждой знаний, Кирилл получил прекрасное образование, изучив не только Священное Писание, но и греческую философию и риторику.
Оставив мирские блага, Кирилл принял постриг в Туровском Борисоглебском монастыре, где посвятил себя молитве, изучению духовных книг и написанию собственных произведений. Вскоре он затворился в столпе, где в непрестанной молитве и посте провел долгие годы, достигнув высот духовного совершенства. По настоянию князя и горожан Кирилл был избран епископом Туровским.
В этот день в храмах совершаются торжественные богослужения, посвященные его жизни и деяниям. Верующие обращаются к святителю Кириллу с молитвами об укреплении в вере, об исцелении от болезней и о помощи в учении. Плохой приметой считается затеять ремонт в этот день, а также стричь волосы и ногти.
Фото: [freepik.com]
Приметы
- Дуб распускается — пора сажать горох;
- Рябина рано зацвела — урожай овса будет богатым;
- Бабочки прячутся в домах и сараях — к приближению холодной и ветреной погоды;
- Теплый южный ветер в этот день приносит здоровье;
- Чистый восход солнца, а на небе нет ни единого облачка — лето будет солнечным;
- На рассвете звезды сильно мерцают — к дождю в ближайшие дни;
- Теплая и звездная ночь — к урожаю, а ясный восход Солнца обещает ветреное лето;
- Появились крылатые муравьи — пора сажать овес;
- Если плохо кушать 11 мая — хозяину не видеть хорошего урожая;
- Плохой приметой считается пить чай с медом, так как могут пристать плохие люди;
- В этот день лучше заниматься не домашними делами, а огородными;
- Плохая примета — затеять ремонт 11 мая, это сулит неудачи;
- Не принято стричь ногти и волосы.
Именины в этот день празднуют: Виталий, Кирилл, Максим и Анна.
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