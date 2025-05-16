Почему 17 мая нельзя есть птицу: народные приметы и традиции на Пелагею Заступницу

Православная церковь 17 мая чтит память мученицы Пелагеи Тарсийской, которую в народе прозвали Заступницей. О том, что можно и нельзя делать в этот день, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Пелагея Тарсийская — святая мученица, жившая в III веке в Тарсе, Киликия (современная Турция). Согласно преданиям, Пелагея была знатной девушкой, славившейся красотой и образованием. Многие влиятельные женихи добивались ее руки, но Пелагея, услышав проповеди о Христе, тайно приняла христианство и решила посвятить свою жизнь Богу. Она отказала всем женихам, заявив, что обручена с Небесным Женихом.

Когда слухи о ее вере дошли до императора Диоклетиана, он лично прибыл в Тарс, чтобы уговорить Пелагею отречься от христианства и стать его женой. Девушка отказалась, предпочтя мученическую смерть измене вере. Она была подвергнута жестоким пыткам, но осталась непоколебимой. В конечном итоге ее казнили, сбросив в раскаленного медного быка.

В этот день крестьяне старались не пахать и не сеять, опасаясь града. Считалось, что святая Пелагея покровительствует птицам, поэтому этот день называли еще «Пелагея Заступница». В народе верили, что она посылает тепло и способствует росту посевов. В некоторых регионах существовал обычай в этот день не обижать птиц и не разорять их гнезда. Женщины молились Пелагее о сохранении домашнего скота и о защите от вредителей.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Бледное солнце — к затяжной плохой погоде;

Лучи восходящего солнце зеленоватые — к пасмурному дню;

Журавль свил гнездо в низине — хлеб можно засевать в мокрых местах, если высоко — в низинах хлеб попреет;

Утром нет росы — погода переменится;

Кукушка кукует — к хорошей погоде;

Сильный и частый дождь сулит хороший обильный урожай;

Калина зацвела — можно сеять на грядки тыкву, огурцы, кукурузу и бобы;

Майских жуков много — будет засуха;

Плохая примета — зарубить петуха или курицу в этот день;

Нельзя ругаться и кричать на птицу 17 мая;

Также не готовили блюда из курятины;

Не принято отказывать в помощи, особенно тем, кто оказался в тяжелой ситуации;

Нельзя ссориться и ругаться.

Именины в этот день отмечают: Антон, Иван, Кирилл, Клим, Леонтий, Никита, Николай, Ян, Мария, Пелагея.

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