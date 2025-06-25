Почему 26 июня не пили молоко: народные приметы и запреты в день преподобной Александры

Православные верующие 26 июня чтят память преподобной Александры Дивеевской. В народе дата известна как Акулина Гречишница. Подробнее о поверьях и запретах дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Преподобная Александра Дивеевская, в миру Агафия Семеновна Мельгунова, — пример беззаветного служения Богу и ближним. Она родилась в благочестивой семье и с юных лет проявляла особую любовь к молитве и уединению. Овдовев в раннем возрасте, Агафия приняла решение посвятить свою жизнь Богу и отправилась в странствие по святым местам.

Ее духовный путь привел ее в Дивеево, где, по преданию, ей явилась Сама Пресвятая Богородица, указав место для основания новой обители. С этого момента жизнь Агафии неразрывно связана с Дивеевским монастырем. Она стала его первой настоятельницей, заложив основы духовной жизни и уклада обители.

В этот день в Дивеевском монастыре совершаются торжественные богослужения, на которые стекаются паломники со всей России и из-за рубежа. Люди молятся преподобной Александре, прося ее о заступничестве и помощи в различных нуждах. Многие верующие стараются причаститься Святых Христовых Таин в этот день, чтобы получить благословение и духовное укрепление.

Фото: [ сommons.wikimedia/Олег Володин ]

Приметы

Утром цветы и травы пахнут сильнее — будет дождь;

Мошкара летает кругами — погода будет хорошая;

Собаки катаются по траве — к ненастью;

Крупный овод — колосья будут крупными, а если мелкий — будут мелкими;

В этот день обязательно варили кашу;

Посаженные в этот день огурцы будут кривые и не сочные;

Петух запел раньше девяти часов вечера — к дождю;

Цыплята прячутся под наседку, когда светит солнце — погода ухудшится;

Не принято делать тяжелую работу 26 июня;

Нельзя жаловаться и хвалиться;

Надоенное в этот день молоко не пили, так как оно считалось вредным для здоровья.

Именины в этот день празднуют: Александр, Андрей, Даниил, Дмитрий, Иван, Савва, Яков, Ян, Акилина, Александра, Анна, Антонина и Пелагея.

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