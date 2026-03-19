Погода на выходных обрадует жителей Подмосковья

В Москве и Подмосковье с 20 по 23 марта ожидается солнечная погода с температурой до +13 градусов. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Как отметил синоптик, в пятницу, 20 марта, в столичном регионе ожидается облачная погода без осадков. В столице температура ночью составит -3…-1 градусов, днем — 10…12 градусов тепла. Ветер ночью слабый, днем западной четверти от 2 до 7 метров в секунду. Ночью местами гололедица. В Подмосковье в пятницу ночью температура составит -5…0 градусов, днем 7…12 градусов тепла. В субботу, 21 марта, в Москве будет переменная облачность без осадков.

«Температура ночью составит от -3 до -1, днем от +10 до +12 градусов, по области ночью -6…-1, днем ожидается от +7 до +12 градусов. Ветер северо-западный со скоростью от 2 до 7 м/с. Ночью местами гололедица», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье, 22 марта, ожидается небольшая облачность без осадков.

«Ночью ожидается температура от -4 до -2 градусов, днем от +11 до +13 градусов. Ветер слабый. Ночью местами гололедица», — добавил Ильин.

В понедельник, 23 марта, ночью облачно без осадков. Температура ночью составит от -5 до 0 градусов, днем — от +8 до +13 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный.

