Почему на Благовещение не надевали новую одежду: народные приметы на 7 апреля
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Русская православная церковь 7 апреля празднует Благовещение Пресвятой Богородицы. В народе считалось, что в этот день даже «птица гнезда не вьет». Подробнее о поверьях и запретах на 7 апреля — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и обычаи
Благовещение Пресвятой Богородицы — один из двенадцати главных праздников православной церкви, отмечаемый 7 апреля. В этот день вспоминают событие, когда Архангел Гавриил явился Деве Марии и возвестил ей о предстоящем рождении Сына Божьего — Иисуса Христа. Слово «Благовещение» означает «добрая весть».
История праздника берет начало в Евангелии от Луки. Согласно Писанию, Гавриил явился Марии в Назарете, когда она молилась. Ангел приветствовал ее словами: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами». Эти слова знаменуют начало новой эры — эры спасения человечества. Мария, смущенная и изумленная, спросила, как это возможно, ведь она дева. Гавриил ответил, что Дух Святой найдет на нее, и сила Всевышнего осенит ее, и рожденное от нее будет святым и наречется Сыном Божиим. Мария смиренно ответила: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему».
Традиции Благовещения связаны с радостью и надеждой. В этот день отпускают на волю птиц как символ освобождения души. В церквях совершается праздничная литургия, освящаются просфоры. Считается, что в этот день открываются небеса, и можно загадывать желания, которые обязательно сбудутся.
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Приметы
- Если снег на крышах не сошел — он будет еще месяц в поле;
- Благовещение без ласточек — весна будет холодной;
- Красные круги вокруг Солнца — к урожаю;
- Гроза в этот день предвещает теплое лето и урожай орехов;
- Если в этот день ветер, иней и туман — год будет урожайным;
- Небо ясное и безоблачное — к грозному лету;
- Туманное утро предвещает большие разливы рек;
- Если звезд на небе мало, то и яиц будет мало;
- В этот день девушки не заплетали волосы;
- Нельзя заниматься никакой работой;
- В праздник старались не проронить ни крошки на пол и не проливать напитки, чтобы в доме не было мух;
- Считалось, что нельзя надевать новую одежду на Благовещение, чтобы с ней ничего не случилось;
- Хорошей приметой считается подать милостыню нищим и нуждающимся в праздник.
Именины в этот день празднуют Савва и Тихон.
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