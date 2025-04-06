Почему на Благовещение не надевали новую одежду: народные приметы на 7 апреля

Русская православная церковь 7 апреля празднует Благовещение Пресвятой Богородицы. В народе считалось, что в этот день даже «птица гнезда не вьет». Подробнее о поверьях и запретах на 7 апреля — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Благовещение Пресвятой Богородицы — один из двенадцати главных праздников православной церкви, отмечаемый 7 апреля. В этот день вспоминают событие, когда Архангел Гавриил явился Деве Марии и возвестил ей о предстоящем рождении Сына Божьего — Иисуса Христа. Слово «Благовещение» означает «добрая весть».

История праздника берет начало в Евангелии от Луки. Согласно Писанию, Гавриил явился Марии в Назарете, когда она молилась. Ангел приветствовал ее словами: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами». Эти слова знаменуют начало новой эры — эры спасения человечества. Мария, смущенная и изумленная, спросила, как это возможно, ведь она дева. Гавриил ответил, что Дух Святой найдет на нее, и сила Всевышнего осенит ее, и рожденное от нее будет святым и наречется Сыном Божиим. Мария смиренно ответила: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему».

Традиции Благовещения связаны с радостью и надеждой. В этот день отпускают на волю птиц как символ освобождения души. В церквях совершается праздничная литургия, освящаются просфоры. Считается, что в этот день открываются небеса, и можно загадывать желания, которые обязательно сбудутся.

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Приметы

Если снег на крышах не сошел — он будет еще месяц в поле;

Благовещение без ласточек — весна будет холодной;

Красные круги вокруг Солнца — к урожаю;

Гроза в этот день предвещает теплое лето и урожай орехов;

Если в этот день ветер, иней и туман — год будет урожайным;

Небо ясное и безоблачное — к грозному лету;

Туманное утро предвещает большие разливы рек;

Если звезд на небе мало, то и яиц будет мало;

В этот день девушки не заплетали волосы;

Нельзя заниматься никакой работой;

В праздник старались не проронить ни крошки на пол и не проливать напитки, чтобы в доме не было мух;

Считалось, что нельзя надевать новую одежду на Благовещение, чтобы с ней ничего не случилось;

Хорошей приметой считается подать милостыню нищим и нуждающимся в праздник.

Именины в этот день празднуют Савва и Тихон.

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