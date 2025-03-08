Почему на Иоанна Крестителя нельзя ложиться рано спать: народные приметы на 9 марта

День Иоанна Крестителя отмечается 9 марта. В народном календаре эту дату называют Иванов День. О том, что можно и нельзя делать 9 марта, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Рожденный в преклонном возрасте у родителей, Захарии и Елизаветы, Иоанн Креститель вырос в пустыне, вдали от мирской суеты. Его проповедь покаяния на берегах Иордана потрясла Иудею. Он призывал к крещению, символизирующему очищение от грехов и подготовку к приходу Мессии. Иоанн был аскетом, носил грубую одежду, а питался диким медом и саранчой. За свою обличающую проповедь против безнравственности царя Ирода Антипы, Иоанн был заключен в темницу. Он был обезглавлен по приказу Ирода, уступившего просьбе Саломеи.

9 марта православные христиане отмечают первое и второе обретение его главы. Согласно преданию, честная глава Иоанна, Предтечи чудесным образом обреталась несколько раз, скрываемая от нечестивых правителей. В этот день в храмах совершаются богослужения, прославляющие подвиг Крестителя. В этот день принято молиться о благополучии и исцелении. Согласно приметам, нельзя ложиться рано спать 9 марта, чтобы в дом не пробралась нечисть, а увидеть аиста или жаворонка — к счастью.

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Приметы

Если день снежный, то и апрель заснежливый;

Синичку щебечут — к теплой погоде;

Если снег растаял, то будет сухо, солнечно и тепло;

Если в этот день рога Луны яркие и круглые — к морозу;

Увидеть жаворонка или аиста в этот день — к счастью;

Овцы сбиваются в группы и блеют — к непогоде;

На крышах снег лежит — к снежной Пасхе;

Птицы вернулись в срок — будет хороший урожай;

Если в этот день болит голова, надо помолиться Иоанну Крестителю и все пройдет;

Если женщина 9 марта будет стирать — птицы улетят обратно на юг;

Спать днем — к лихорадке;

Святому Иоанну следует молиться пчеловодам и земледельцам;

Если рано лечь спать, в дом может залезть нечисть, перебить всю посуду, отравить еду и даже украсть маленьких детей.

Именины в этот день отмечают Иван и Илларион.

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