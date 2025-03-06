Весенний призыв скоро: как изменится набор в армию в 2025 году

Изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе» могут быть приняты депутатами Госдумы РФ в ближайшие месяцы и вступить в силу в 2025 году. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил юрист ЮК ПРАВО-СИТИ Степан Углов. Эксперт рассказал, как могут измениться правила призыва в России.

Одним из ключевых нововведений является продление срока исполнения решений о призыве. Сейчас решение о призыве фактически аннулируется, если мужчина не пошел служить в текущий призыв, из-за чего возникает необходимость повторно проходить все процедуры в следующий раз, отметил Углов.

«Это приводит к перегрузке военных комиссариатов, дополнительным расходам бюджета и неудобствам для призывников. Новый законопроект предусматривает, что неисполненные решения о призыве сохранят силу в течение года, если не возникли обстоятельства для их пересмотра», — объяснил эксперт.

Кроме того, предлагается возможность создания одной призывной комиссии для нескольких муниципальных районов, городских округов и городов федерального значения. Это оптимизирует работу комиссий, снизит нагрузку на врачей и повысит качество отбора. Юрист отметил, что в Москве такая система была опробована весной 2024 года и показала себя успешной — призывная кампания прошла на базе Единого пункта призыва, что позволило упростить и ускорить процесс.

«Законопроект направлен на борьбу со злоупотреблениями при обжаловании решений о призыве. В настоящее время около 5 тысяч призывников ежегодно подают в суд жалобы, однако только 64% из них рассматриваются в период призыва, а удовлетворяется лишь 5% таких заявлений. Нововведения помогут избежать случаев неоднократного обжалования без оснований», — добавил Углов.

Ранее стало известно, что в России изменились правила оформления выплат по безработице.